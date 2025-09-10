Feijóo participará el próximo domingo en un acto en defensa del sector primario en Membrilla (Ciudad Real)

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverá a Castilla-La Mancha el próximo fin de semana. El 'popular' participará en un acto en defensa del sector primario en Membrilla (Ciudad Real).

Una cita en la que coincidirá con el presidente del partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de la localidad, Jorge Navas.

El evento tendrá lugar en los aledaños del pabellón multiusos del municipio ciudadrealeño y se celebrará a partir de las 11 horas.

Nueva visita

Feijóo volverá a Castilla-La Mancha tan solo 11 días después de su visita a Guadalajara. El líder de los 'populares' se trasladó hasta la escuela infantil del colegio 'Sagrado Corazón Agustiniano' de la capital de provincia el pasado 4 de septiembre.

Allí estuvo acompañado por Núñez y también por la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos.