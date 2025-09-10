Castilla-La Mancha refuerza la prevención del suicidio con nuevos proyectos de atención integral

La población con la tasa más alta de suicidios del país.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra cada 10 de septiembre desde 2003, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la puesta en marcha de nuevos proyectos estratégicos para fortalecer la prevención, la intervención en crisis y la atención.

La iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia Regional de Prevención del Suicidio, vigente desde 2018 como parte del Plan de Salud Mental 2018-2025, y responde al lema institucional de la campaña 2024-2026: "Cambiar la narrativa", promoviendo hablar del suicidio con respeto y sin estigmas.

Los nuevos proyectos suponen un paso decisivo hacia la creación de una red de atención integral, capaz de actuar desde la prevención en comunidades vulnerables hasta la intervención inmediata en crisis y el acompañamiento tras la pérdida.

El primer proyecto contempla la prevención, intervención en crisis y postvención. Siete psicólogos ofrecerán atención a más de 700 personas al año, impulsarán grupos de apoyo y desarrollarán talleres comunitarios.

Además, se activará un servicio telefónico 24 horas durante los siete días de la semana coordinado con la línea nacional 024, con el objetivo de atender más de 3.000 llamadas anuales.

Apoyo

En cuanto a la postvención, se ofrecerá apoyo a supervivientes de suicidio y se potenciará la realización de autopsias psicológicas, en colaboración con los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la región.

Esta iniciativa permitirá mejorar el conocimiento sobre la conducta suicida y ofrecer apoyo psicosocial desde los primeros momentos a familiares y allegados. Además, se prevé la formación de más de 500 profesionales de la red sanitaria y social.

Prevención

El segundo proyecto está centrado en la disuasión ambiental y la prevención conductual. Se identificarán puntos críticos de suicidio, como puentes, vías férreas o entornos naturales, y se implementarán medidas de infraestructura y señalización preventiva, así como refuerzo de la seguridad.

Se llevará a cabo una actuación piloto de alto impacto y bajo coste, con evaluación para replicar en otras zonas y la elaboración de un documento de recomendaciones técnicas y de coste-efectividad.

Contexto global

El suicidio sigue siendo una grave amenaza para la salud pública mundial, con casi un millón de fallecimientos al año, lo que equivale a una muerte cada 40 segundos. Por cada fallecimiento, se producen aproximadamente 20 intentos.

Constituye la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, dejando un impacto devastador en familias y comunidades.

En España, los datos provisionales del INE 2024 registran 3.846 fallecimientos por suicidio, un 6,6 % menos que el año anterior. A pesar de esta tendencia descendente, el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte externa en hombres y la segunda en mujeres.

Programas pioneros

Desde la creación de la Estrategia Regional, Castilla-La Mancha ha impulsado programas pioneros como RENACE, iniciado en 2021 en el Hospital de Albacete, cuyos resultados han sido publicados en revistas científicas internacionales.

En 2025, se ha defendido la tesis doctoral "Diferencias entre ideación y conducta suicida: un análisis multidimensional a través del modelo motivacional-volitivo", que aporta claves sobre factores cognitivos y emocionales que influyen en la transición de la ideación al intento suicida.

Desde la Coordinación Regional de Salud Mental del SESCAM, destacan que “la prevención del suicidio es posible” y que estos nuevos proyectos suponen un avance decisivo hacia una red de atención integral que protege vidas y apoya a la ciudadanía.