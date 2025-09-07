Aemet alerta de una fría borrasca que podría dejar tormentas y granizo en estas zonas de Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de la llegada de un frente asociado a una borrasca atlántica profunda que dejará precipitaciones y un descenso de las temperaturas en algunas zonas de España.

"Esta borrasca gestada días atrás en la zona de Florida marcará el inicio de un cambio de tiempo en la península. Las temperaturas máximas caerán entre 6 y 10 ºC en buena parte del interior peninsular", advierte Andrea Danta, de Meteored.

Esta inestabilidad meteorológica afectará a parte de Castilla-La Mancha. Concretamente, la comarca de Hellín y el corredor de Almansa estarán en alerta amarilla este próximo lunes 8 de septiembre por riesgo de tormentas acompañadas de granizo y de rachas fuertes de viento, así como una precipitación acumulada de 15 mm en una hora.

07/09 18:18 Avisos activos mañana en Castilla-La Mancha por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/oyITB2xC7T pic.twitter.com/OQYyitXxZl — AEMET_Castilla-La Mancha (@AEMET_CLaMancha) September 7, 2025

En el resto de la región no se descartan chubascos en zonas de montaña de la mitad oriental. Las mínimas serán de 17 grados en todas las provincias, menos en Albacete, que subirán hasta 20. En cuanto a las máximas, los termómetros marcarán 31 ºC en Ciudad Real, 32 ºC en Albacete, 30 ºC en Toledo y 28 ºC en Cuenca y Guadalajara.

El martes se volverán a dar chubascos dispersos sin descartar tormentas ocasionales en el sistema Ibérico, en el campo de Hellín y en el corredor de Almansa. Las mínimas caerán hasta los 15 grados en toda la comunidad, menos en la Mancha y la Alcarria de Cuenca y Guadalajara. Las máximas descenderán ligeramente hasta los 27/28 grados en las cinco provincias.

⚠️⛈️Chubascos muy fuertes con acumulados significativos de lluvia durante los próximos días en áreas del este peninsular y Baleares.



➡️ Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas intensas de viento, lo que incrementará la adversidad.



ℹ️ Ampliaremos la información. pic.twitter.com/fI4sEK6WxC — AEMET (@AEMET_Esp) September 7, 2025

Las temperaturas seguirán bajando progresivamente el miércoles hasta dejar mínimas de 10 ºC en Cuenca, 12 ºC en Guadalajara y 14 ºC en el resto. Predominarán los intervalos nubosos que irán disminuyendo a poco nubosos a lo largo del día.

A partir del jueves se espera una cierta estabilidad meteorológica en la región con cielos despejados y temperaturas entre 1 y 3 ºC por encima de la media habitual. Este buen tiempo se extenderá a lo largo del fin de semana, donde las máximas se mantendrán sobre los 30 grados, dando lugar a un ambiente más seco de lo normal. A pesar de ello, la AEMET no descarta lluvias puntuales propias del mes de septiembre.