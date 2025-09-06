Las oposiciones de la Guardia Civil se alejan de Castilla-La Mancha: la región se queda sin sedes de examen este sábado

Un total de 27.614 personas se presentan este sábado a las primeras pruebas para la obtención de una de las 3.118 plazas ofertadas este año para la Guardia Civil. En el caso de Castilla-La Mancha, por la provincia de Albacete se presentan un total de 333 aspirantes, 210 hombres y 123 mujeres; de Ciudad Real concurren 473, 322 hombres y 151 mujeres; mientras que de Guadalajara aspiran a una plaza 214 opositores, 87 mujeres y 127 hombres. Se desconocen los datos de Toledo y Cuenca.

Los aspirantes realizarán las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos en 20 sedes de 12 comunidades. Lo más llamativo es que ninguna provincia de Castilla-La Mancha es sede de la actual convocatoria, por lo que los aspirantes de la región tienen que viajar a otras comunidades para realizar las pruebas.

En concreto, las provincias elegidas son Alicante, Ávila, Baeza (Jaén), Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo (Pontevedra) y Zaragoza.

En cada una de ellas, se llevarán a cabo este sábado una serie de exámenes sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos.

Pruebas

Según los datos aportados por la Guardia Civil, uno de cada tres opositores posee una titulación universitaria, entre los que 980 cuentan con título de máster y 15 con doctorado. Y la media de edad se sitúa en 27 años.

Los que obtengan la puntuación suficiente serán convocados para la realización de las pruebas físicas. Consisten en un circuito de coordinación y agilidad, una carrera de dos kilómetros de distancia, la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Por último, los que las superen serán sometidos a una entrevista personal, cuyo objetivo es evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo, y a un reconocimiento médico.

Los aspirantes que logren superar todas las pruebas se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' de Valdemoro (Madrid). Allí recibirán formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas.