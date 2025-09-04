Los sindicatos del Geacam piden a la Junta una "negociación real" para mejorar sus condiciones laborales

El Comité Intercentros de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) ha emitido este jueves un comunicado pidiendo a la Junta "un proceso real de negociación para dar respuesta a las reivindicaciones de los bomberos forestales".

Ha sido a través de una carta conjunta firmada por los sindicatos CCOO, SIBF, CSIF, UGT, USO, SO, STAS y SPPLB, cargando contra las declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, sobre la protesta de los bomberos forestales el pasado martes frente a la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.

Los sindicatos han acusado a Gómez de "tener una visión triunfalista y peligrosa" de la gestión de los incendios, que da "invisibilidad al esfuerzo humano de quienes apagan los incendios y calla sobre las carencias estructurales".

"Los bomberos forestales no hemos salido a la calle contra nadie, sino a favor de dignidad, seguridad y futuro. Quien trata de desviar el debate es la propia Consejería, evitando responder a las demandas concretas y urgentes que planteamos", han indicado.

Petición de la consejera

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, Mercedes Gómez reaccionó este miércoles a las críticas de las organizaciones sindicales sobre las condiciones laborales de los bomberos forestales, reclamándoles "no poner en el disparadero" al Gobierno regional.

La consejera pidió a los sindicatos ser "realistas" y puso en valor la gestión realizada en comparación con otras comunidades autónomas.

"Con las cifras de incendios y hectáreas quemadas, que apenas representan el 0,5% de lo que se ha quemado en España, si no tuviésemos personal ni medios suficientes ¿hubiésemos podido atajarlos de esta forma?", ha cuestionado, al tiempo que ha asegurado que la Junta hará autocrítica donde corresponda.

Por último, anunció que trabajará en aquellas mejoras necesarias para reforzar la labor de estos profesionales.