Un momento de la intervención de Feijóo en Guadalajara.

Feijóo lamenta que Page se aparte de su "planteamiento de rigor y coherencia" asumiendo la quita de la deuda

El líder del PP ha asegurado que esta condonación supone el "primer paso" para negociar una financiación singular en Cataluña.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no siga el "planteamiento de rigor y coherencia que otras veces le he escuchado" aceptando la quita de parte de la deuda de las comunidades autónomas aprobada esta semana por el Consejo de Ministros.

Durante una visita a un colegio de Guadalajara junto al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, Feijóo ha calificado esta decisión de "mentira" y "chantaje" por parte de los partidos independentistas de Cataluña que están sosteniendo al Gobierno de Sánchez.

En este contexto, ha señalado que el presidente de Castilla-La Mancha, que ha mostrado abiertamente su conformidad con la condonación emplazando a los presidentes autonómicos del PP a asumirla, deberá aclarar "si está dispuesto a financiar" una operación que supone la "fase previa al sistema de financiación singular de Cataluña que el Gobierno está negociando con los independentistas".

"Tendrá que explicar si va a apoyar a Sánchez perjudicando a los ciudadanos de Castilla-La Mancha", ha insistido Feijóo en alusión a Page sin citar su nombre.

Feijóo ha apuntado que "no hay ninguna quita" sino una situación en la que "las comunidades que gestionaron con mayor rigor pagarán a las que lo hicieron con menos rigor". De ahí que haya explicado que "la deuda que antes tenía una persona por ser madrileña o castellano-manchega ahora la tendrá como española".

El líder de los 'populares' también ha afeado que el criterio utilizado para definir el montante de la quita que afecta a cada una de las comunidades autónomas responde a "beneficiar" a los partidos políticos que gobiernan Cataluña.

"Si era tan buena, ¿por qué no la llevó el señor Sánchez en su programa electoral?", se ha preguntado.

Bizum o transferencia

Por su parte, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez ha denunciado el juego de "trilerismo político inaceptable" que supone una condonación que "no nos va a quitar ni un euro de deuda".

"Nos da igual pagar por Bizum que por transferencia", ha ironizado, al tiempo que ha lamentado que "como españoles vamos a participar de pagar la deuda que han generado otros gobiernos como el separatista de Cataluña".

Por este motivo, ha pedido a Page que "reflexione" sobre si está dispuesto a "apuntalar a Pedro Sánchez dándole un cheque en blanco para negociar la financiación singular de Cataluña".