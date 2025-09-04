Feijóo lamenta que Page se aparte de su "planteamiento de rigor y coherencia" asumiendo la quita de la deuda

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no siga el "planteamiento de rigor y coherencia que otras veces le he escuchado" aceptando la quita de parte de la deuda de las comunidades autónomas aprobada esta semana por el Consejo de Ministros.

Durante una visita a un colegio de Guadalajara junto al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, Feijóo ha calificado esta decisión de "mentira" y "chantaje" por parte de los partidos independentistas de Cataluña que están sosteniendo al Gobierno de Sánchez.

En este contexto, ha señalado que el presidente de Castilla-La Mancha, que ha mostrado abiertamente su conformidad con la condonación emplazando a los presidentes autonómicos del PP a asumirla, deberá aclarar "si está dispuesto a financiar" una operación que supone la "fase previa al sistema de financiación singular de Cataluña que el Gobierno está negociando con los independentistas".

"Tendrá que explicar si va a apoyar a Sánchez perjudicando a los ciudadanos de Castilla-La Mancha", ha insistido Feijóo en alusión a Page sin citar su nombre.

Feijóo ha apuntado que "no hay ninguna quita" sino una situación en la que "las comunidades que gestionaron con mayor rigor pagarán a las que lo hicieron con menos rigor". De ahí que haya explicado que "la deuda que antes tenía una persona por ser madrileña o castellano-manchega ahora la tendrá como española".

El líder de los 'populares' también ha afeado que el criterio utilizado para definir el montante de la quita que afecta a cada una de las comunidades autónomas responde a "beneficiar" a los partidos políticos que gobiernan Cataluña.

"Si era tan buena, ¿por qué no la llevó el señor Sánchez en su programa electoral?", se ha preguntado.

Bizum o transferencia

Por su parte, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez ha denunciado el juego de "trilerismo político inaceptable" que supone una condonación que "no nos va a quitar ni un euro de deuda".

"Nos da igual pagar por Bizum que por transferencia", ha ironizado, al tiempo que ha lamentado que "como españoles vamos a participar de pagar la deuda que han generado otros gobiernos como el separatista de Cataluña".

Por este motivo, ha pedido a Page que "reflexione" sobre si está dispuesto a "apuntalar a Pedro Sánchez dándole un cheque en blanco para negociar la financiación singular de Cataluña".