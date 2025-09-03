Cambio de nombres en la Consejería de Economía de Castilla-La Mancha: Santiago Tomás Baeza por Javier Rosell

Javier Rosell, exdirector de Empresas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles el cese de Francisco Javier Rosell como director general de Empresas de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la región.

El cargo será ocupado ahora por Santiago Tomás Baeza, tal y como se puede consultar en dos decretos publicados por la Consejería.

Tanto el cese de Rosell como el nombramiento de Baeza fueron asuntos llevados al Consejo de Gobierno del pasado 2 de septiembre. Ambos surten efecto desde este mismo miércoles.