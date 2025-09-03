Cambio de nombres en la Consejería de Economía de Castilla-La Mancha: Santiago Tomás Baeza por Javier Rosell
La Junta ha llevado a cabo un cambio en la Dirección General de Empresas.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles el cese de Francisco Javier Rosell como director general de Empresas de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la región.
El cargo será ocupado ahora por Santiago Tomás Baeza, tal y como se puede consultar en dos decretos publicados por la Consejería.
Tanto el cese de Rosell como el nombramiento de Baeza fueron asuntos llevados al Consejo de Gobierno del pasado 2 de septiembre. Ambos surten efecto desde este mismo miércoles.