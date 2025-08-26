Vuelven las alertas a Castilla-La Mancha: dos provincias estarán en aviso amarillo por calor este martes

Castilla-La Mancha afronta este martes uno de los días más calurosos tras el final de la ola de calor la pasada semana. Un hecho que ha propiciado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelva a activar alertas en la comunidad por altas temperaturas.

En concreto, las provincias de Albacete y Toledo estarán en aviso amarillo desde las 13 horas del mediodía hasta las 21 horas de la noche.

En Albacete, las zonas afectadas serán la comarca de La Mancha y Alcaraz y Segura, donde los termómetros podrían superar los 36 grados.

En Toledo, el Valle del Tajo podría llegar a 38 grados, mientras que en la Sierra de San Vicente los mercurios podrían llegar a 36.

Previsión del martes

Para este martes, la Aemet ha anunciado cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el sureste de Albacete que pueden llevar asociadas alguna niebla matinal en el corredor de Almansa.

A partir de media mañana aumentará la nubosidad de evolución en zonas de montaña que luego se extenderá a otras zonas llanas de la región.

No se descartan cielos turbios por calima en la mitad sureste. Y habrá posibilidad de algún chubasco disperso o alguna tormenta ocasional en los sistemas Central e Ibérico y en las sierras de Segura y Alcaraz por la tarde.

Las temperaturas mínimas han ido en descenso en la Alcarria y La Mancha, con cambios ligeros en el resto. Las máximas sufrirán cambios ligeros predominando los aumentos.

Los vientos soplarán flojos con predominio de la componente sur, con intervalos más intensos asociados a las tormentas.