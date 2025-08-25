Castilla-La Mancha logra esquivar la ola de incendios: menos de la mitad de superficie quemada que hace un año

Castilla-La Mancha está logrando esquivar la peor ola de incendios que se recuerda. En un verano especialmente duro por los fuegos en comunidades como Castilla y León, Galicia o Extremadura, en la región castellano-manchega el recuento deja poco más de 3.000 hectáreas quemadas.

"Se trata de menos de la mitad que en 2024", ha asegurado este lunes el vicepresidente primero del Gobierno autonómico, José Luis Martínez Guijarro, quien ha destacado el 88 % de los focos detectados durante la campaña han sido extinguidos cuando se encontraban en fase de conato. Esto quiere decir que han tenido menos de una hectárea afectada.

Pese a esa reducción en la superficie quemada, Guijarro ha explicado que en Castilla-La Mancha se han registrado 837 incendios, un 30 % más de los contabilizados hace un año por estas fechas.

José Luis Martínez Guijarro atendiendo a los medios este lunes en Cuenca.

El número dos del Ejecutivo, ha recordado que la región mantiene un dispositivo contra incendios forestales, gestionado por el Infocam, compuesto por "2.000 personas profesionalizadas" que "trabajan los 365 días del año" en labores de prevención y extinción.

A este respecto, Martínez Guijarro ha apuntado que el Gobierno regional destina este año un total de 116 millones de euros para la cobertura de tareas de extinción, puesto que "en un territorio donde la mitad de su superficie son zonas forestales, la gestión forestal sostenible es una prioridad".

No bajar la guardia

Pese a esta relativa tranquilidad, el vicepresidente primero ha llamado a no bajar la guardia “porque seguimos en época de riesgo alto de incendios” y a seguir extremando las precauciones.

Por último, ha recordado que los miembros del Infocam también han colaborado en las labores de extinción de incendios en otras regiones como Asturias, Galicia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.