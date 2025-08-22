El segundo premio de la Lotería Nacional riega de dinero a cinco municipios de Albacete, Cuenca y Toledo

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 21 de agosto, ha regado de dinero a cinco municipios de las provincias de Albacete, Cuenca y Toledo.

El 12131, dotado con un premio de 60.000 euros al número -6.000 euros por cada décimo- ha sido vendido en la administración número 8 de la ciudad de Albacete (calle Alcalde Conangla), en la administración número 1 de Elche de la Sierra (Calle Bolea), en un punto de venta de Carbonera de Guadazaón (Cuenca) situado en la calle Valencia, en otro punto de la calle Solana de Méntrida (Toledo) ubicado en la calle Solana y en la administración número 13 de Toledo capital en el centro comercial Luz del Tajo.

De igual modo, este número también se ha vendido en puntos de Barcelona, Madrid, Sevilla, Oviedo, Alicante, Cádiz, Córdoba, Huesca, Jaén, Las Palmas, Málaga, Murcia, Pontevedra, Torrelavega, Valencia y Zaragoza.

En cuanto al primer premio del sorteo ha recaído en el 43920. Los jugadores que posean un décimo con este número obtendrán un premio de 30.000 euros.