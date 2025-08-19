La ola de incendios tiñe los cielos de Castilla-La Mancha y pone en alerta a Toledo y Talavera por contaminación

La ola de incendios que está viviendo España también se está dejando notar, aunque de manera indirecta, en Castilla-La Mancha. Las nubes de humo y ceniza, sobre todo provenientes del fuego de Jarilla (Cáceres) está tiñendo los cielos de Castilla-La Mancha y ha puesto en alerta a las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina por la proliferación de partículas en suspensión.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha emitido este martes sendas alertas en estas dos ciudades en las que piden a sus ciudadanos que "eviten actividades de duración prolongada al aire libre". Además, advierten a personas con problemas respiratorios, ancianos y niños que "permanezcan en lugares interiores".

En ambos casos, el sistema alerta de la superación del umbral por partículas PM 10. Estos contaminantes dispersos en la atmósfera cuentan con un diámetro que varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro) y que según la clasificación del Ministerio para la Transición Ecológica suelen estar compuestas por polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen.

En su composición suele haber compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín) y se caracterizan por poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales.

Afección al oeste de la región

La zona más afectada por las nubes de humo corresponde con el oeste de la región. Más allá de las alertas lanzadas en las dos ciudades más pobladas de la provincia de Toledo, el humo y el olor a quemado es perceptible en prácticamente toda la provincia y también en Ciudad Real.

En la localidad ciudadrealeña de Agudo, una de las más próximas a Extremadura, el Ayuntamiento ha pedido calma a la población y ha aclarado que ni en la localidad ni en su entorno hay incendios activos, a la vez que ha precisado que el humo procede de los focos registrados en la comunidad vecina, a unos 150 kilómetros.

De ahí que también haya pedido a sus vecinos que extremen las precauciones y limiten todo los posible los esfuerzos en el exterior.

Cuatro incendios activos en Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, el Gobierno regional mantendrá este martes el "riesgo excepcional" por posible proliferación de fuegos emitido en base al Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales 2025.

Según el Sistema de Información de Riesgos Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en estos momentos hay cuatro incendios activos en la comunidad autónoma.

Los dos últimos han sido detectados en Almansa (Albacete) y Valdecabras (Cuenca). En Almansa, las llamas afectan al paraje de Hoya Matea y en el dispositivo trabajan dos medios aéreos y uno terrestre, mientras que en Valdecabras están desplegados cuatro medios terrestre con 20 personas.

Por lo demás, el fuego detectado poco antes de la medianoche en Fuente-Álamo (Albacete) se dio por controlado poco después de las 4:00 horas de la madrugada y a estas horas un retén trabaja en su extinción de definitiva. En Villaminaya (Toledo), en el cuarto de los focos activos a esta hora, están trabajando seis medios terrestre con 23 personas.