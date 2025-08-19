Así será el dispositivo de seguridad de la I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha: Guardia Civil, helicóptero, drones...

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha presentado este martes el dispositivo especial de seguridad que la Guardia Civil ha desplegado en Ontur (Albacete) con motivo de la I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha que arranca este miércoles.

En la presentación ha estado acompañada por el general de Brigada Francisco Javier Vélez, jefe de la II Zona de la Guardia Civil; el coronel Jesús Manuel Rodrigo, jefe de la Comandancia de Albacete; el subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa; el teniente coronel Juan Jiménez Arnedo, jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; y el alcalde de Ontur, Jesús López Higueras.

"Es un dispositivo que tiene el fin de garantizar el normal desarrollo de la prueba y la seguridad de todos los participantes", ha expresado.

Tolón ha saludado a todos los agentes que participarán en el dispositivo de seguridad y ha agradecido a la Guardia Civil la creación de "la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial, compuesta por 54 agentes del Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha y de la Agrupación Rural de Seguridad, que contarán con el apoyo de la Zona y de las Comandancias y Subsectores de Tráfico de las provincias de la región".

Completarán el dispositivo "un helicóptero y varios drones". Al mando estará un capitán del Subsector de Tráfico de Toledo, que estará auxiliado por la teniente jefa de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de Guadalajara.

"Además de fomentar el deporte, este evento intenta visibilizar las zonas rurales y promoverlas como destino turístico y deportivo; fomentar el papel de la juventud y de la mujer en el entorno rural; luchar contra la despoblación; y generar actividad económica por la diversidad de los parajes y pedanías de la comunidad autónoma", ha asegurado.

841 kilómetros

La I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha recorrerá las cinco provincias de la región, más de 70 municipios y un total de 841 kilómetros de recorrido. Cuenta con categorías masculinas: élite y sub-23; y dos categorías femeninas: élite y sub-23.

En total participarán 18 equipos masculinos y 9 femeninos. Las masculinas serán en horario de mañana y las etapas femeninas en horario de tarde.