Toda Castilla-La Mancha estará este sábado en riesgo extremo o muy alto de incendio

Toda Castilla-La Mancha afronta este sábado 16 de agosto una jornada que puede ser complicada en materia de incendios forestales. Según las previsiones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional (INFOCAM), el riesgo será extremo o muy alto en prácticamente toda la comunidad, con la única excepción de algunas comarcas de la Sierra del Segura, Hellín y Almansa, donde descenderá a alto.

La situación coincide con la activación, por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), del aviso naranja en todo el territorio autonómico entre las 13:00 y las 21:00 horas, ante temperaturas extremas que podrán alcanzar hasta 40 grados a la sombra en las provincias de Toledo y Ciudad Real.

Este nivel implica un riesgo meteorológico importante, con fenómenos poco habituales y cierto grado de peligro para las actividades cotidianas.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 39 grados en Albacete, entre los 22 y los 41 en Ciudad Real, entre 19 y 38 grados en Cuenca, entre 23 y 40 grados en Guadalajara y entre 24 y 41 grados en Toledo. Page pide "prudencia"

Tras asistir este viernes a la misa en honor a la Virgen del Sagrario, en la Catedral de Toledo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho un llamamiento a la solidaridad territorial para apoyar a las comunidades más afectadas por la ola de incendios forestales y ha agradecido el trabajo de los profesionales del INFOCAM.

"Hoy nos sentimos muy solidarios, sobre todo, con las tierras que están más maltratadas por el fuego, tanto en Zamora como en León, en Extremadura o en Galicia. Nos sentimos fraternalmente unidos. Todos somos víctimas en potencia: si no lo somos hoy, lo podemos ser mañana", ha señalado.

Page ha destacado que Castilla-La Mancha está colaborando con sus propios medios en la extinción de algunos de los incendios más preocupantes del país. "En Castilla-La Mancha hemos ido reforzando, año tras año, nuestros mecanismos, nuestros medios técnicos y nuestros medios aéreos. A ellos nos encomendamos, y además con mucha gratitud", ha afirmado.

Sin embargo, ha advertido: "En Castilla-La Mancha, francamente, hemos ido abordando todos los incendios que nos han salido. Cruzamos los dedos, porque a cualquiera se nos pueden complicar".

Por ello, el presidente autonómico ha pedido "mucha prudencia y mucha humildad" ante la ola de calor y el alto riesgo de fuego de este fin de semana. "Están todos los protocolos activados y siempre avisados. No podemos decir que nos vaya a pillar de improviso, como nos pasó con la DANA y con las riadas, porque aquello fue de la noche a la mañana. Aquí sabemos que hay calor y que hay posibilidades", ha insistido Page.