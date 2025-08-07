Castilla-La Mancha 'abre' las familias numerosas a las parejas de hecho e incorpora otras novedades

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado este jueves la reforma del decreto que regula el procedimiento para obtener el título oficial de familia numerosa. Un texto que incluirá novedades como la inclusión de las parejas de hecho en calidad de ascendientes, la digitalización del carné, la ampliación de su vigencia y una mayor flexibilidad en las ayudas económicas.

La Consejería de Bienestar Social ha abierto un periodo de información pública de 20 días hábiles. Hasta el 5 de septiembre, familias y entidades interesadas podrán presentar propuestas a través del Portal de Participación del Ejecutivo autonómico.

Una de las principales novedades será el reconocimiento como familia numerosa de las parejas de hecho oficialmente registradas que cumplan con los requisitos, lo que amplía los derechos y cobertura a más hogares castellanomanchegos ya que hasta la fecha los ascendientes debían ser cónyuges.

Esta modificación responde tanto a la doctrina reciente del Tribunal Supremo como a la evolución de los modelos familiares en la sociedad actual, ha informado el Gobierno castellanomanchego.

La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, ha destacado que “Castilla-La Mancha sigue apostando por las familias, adaptando nuestras leyes a la realidad social. Y siempre escuchando a la ciudadanía y reforzando el compromiso con la igualdad de oportunidades”.

Digitalización y simplificación

Otra mejora destacada es la digitalización del título de familia numerosa. Cada miembro de la unidad familiar contará con una tarjeta individual que podrá llevar en su teléfono móvil, lo que facilitará su uso y eliminará barreras administrativas.

"Apostamos claramente por la digitalización, porque va a permitir agilizar trámites y velar por la sostenibilidad", ha afirmado Martín.

También se amplía la vigencia del título, que podrá alcanzar hasta dos años en ciertos casos, especialmente para familias con hijos mayores de 21 años que cursan estudios o aquellas de categoría especial.

Además, el nuevo decreto permitirá aumentar el crédito destinado a ayudas económicas para familias numerosas y acogedoras, con el objetivo de dar respuesta a situaciones imprevistas durante el año.

Quién puede obtener el título

Según la normativa vigente, pueden obtener el título de familia numerosa:

Uno o dos ascendientes con tres o más hijos/as, sean o no comunes.

Uno o dos ascendientes con dos hijos/as, sean o no comunes, si al menos uno/a tiene discapacidad o incapacidad para el trabajo.

Dos ascendientes, cuando ambos fueran personas con discapacidad, o al menos uno de ellos tuviera una discapacidad igual o superior al 65 % o incapacidad para trabajar, con dos hijos/as, sean o no comunes.

El padre o la madre separados o divorciados con tres o más hijos/as, aunque vivan en distintas unidades familiares, siempre que dependan económicamente de él o ella.

El título oficial es válido en todo el territorio español y permite a estas familias acceder a distintos beneficios, ayudas, bonificaciones y servicios.

Consulta y participación

El borrador del nuevo decreto puede consultarse en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta (www.jccm.es), en el Portal de Participación (https://participacion.castillalamancha.es) o presencialmente en la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, en Toledo.

Las alegaciones pueden presentarse por vía telemática o en cualquiera de los registros y oficinas previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Desde el Ejecutivo autonómico se anima a las familias a participar activamente en el proceso para perfilar una normativa "más justa, ágil y adaptada a las necesidades actuales".