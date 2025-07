Margarita Robles alza la voz en favor de Page: "La gente le vota y le quiere, gana elecciones con mayoría absoluta"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ensalzado la figura de Emiliano García-Page en una entrevista concedida a Telecinco. "Gana elecciones", ha recordado sobre un éxito electoral que a tantos candidatos del PSOE en diferentes administraciones y territorios les resulta esquivo.

"La gente le vota y le quiere", ha añadido la titular de Defensa. "Con eso hay que ser muy respetuoso", ha señalado.

Las palabras de Robles suponen el primer guiño desde Moncloa a Page en muchos meses. "Hay que respetar a cualquier presidente de una institución", ha añadido.

Además, las declaraciones favorables se producen pocos días después del Comité Federal de los socialistas, un cónclave en el que el presidente de Castilla-La Mancha expresó su desacuerdo con la resistencia de Pedro Sánchez al frente del actual Gobierno.

Ni la petición de adelantar elecciones ni la de someterse a cuestión de confianza fueron atendidas. Además, el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusó a Page de hacer un ejercicio de "hipocresía" con sus reiteradas críticas a Sánchez.

Batalla entre Puente y Page

El cruce de acusaciones entre el jefe del Ejecutivo regional y el titular de Transportes se recrudeció el lunes, con recados cruzados a uno y otro lado. Desde entonces, ningún responsable socialista ha vuelto a evidenciar sus diferencias con Page.

En los días posteriores a la reunión del PSOE, el entorno del presidente autonómico confirmó a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM su buen ánimo y las muestras de apoyo recabadas tras su discurso en Ferraz.

"No entro en las cuestiones del partido porque no me toca, pero creo que un político que consigue tener mayorías absolutas es un político al que hay que valorar", ha subrayado.

En todo caso, Robles ha explicado que Page carece de las "claves suficientes dentro del PSOE", una situación que, según el juicio de la ministra, podría afectar al juicio que el toledano tiene sobre la cúpula que rodea a Sánchez.

Más allá del díscolo barón, Robles ha definido como "muy gordo" el supuesto caso de corrupción que implica a antiguos dirigentes socialistas y ha urgido a ser "implacable" contra estas conductas.