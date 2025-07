Page advierte a Sánchez por sus apoyos condicionados: "A la mayoría les he visto con la mosca detrás de la oreja"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que los socios que sostienen el Gobierno de España "están a la espera de lo que vaya saliendo". Según el jefe del Ejecutivo regional, el apoyo de los partidos minoritarios a Pedro Sánchez se circunscribe a la evolución de la supuesta trama ilícita que rodea a Ferraz y Moncloa.

El barón socialista ha relacionado el respaldo recibido por Sánchez en el Congreso de los Diputados durante la sesión monográfica sobre corrupción al momento actual. El pleno extraordinario "más que reflejar un presente, refleja un gerundio", ha comentado.

La alusión de Page a unos hechos aún en desarrollo se fundamenta a partir de las dudas que el líder castellanomanchego ha percibido en las formaciones que facilitaron la investidura de Sánchez en el otoño de 2023. "A la mayoría les he visto con la mosca detrás de la oreja".

Más allá de las críticas recurrentes al líder del Gobierno y del PSOE, Page ha exhibido su confianza en la honradez de Sánchez. "Por supuesto, tengo que creerle: creo que todo el mundo es limpio hasta que se demuestre lo contrario".

Además, ha dicho que la "impresión" que le genera Sánchez "no dista de lo que él mismo ha dicho que cree".

En todo caso, Page ha felicitado al presidente del Gobierno por haber planteado "iniciativas y nuevas medidas" contra la corrupción. "Eso es lo realmente importante", ha reafirmado el presidente regional.

Aunque las medidas "serán de medio o largo plazo", sus efectos contribuirán a mejorar la limpieza en la gestión pública. "Todas las medidas que signifiquen mayores controles, mayores dificultades para la corrupción, siempre son bienvenidas", ha añadido Page.

No obstante, ha recordado que la aplicación de esta batería de medidas "no va a afectar para nada todo lo que se investiga y todo lo que tendrá, o no, que aparecer".

Convenio con Castilla y León

Durante el acto de rúbrica del convenio de colaboración sanitaria con Castilla y León, celebrado en Arenas de San Pedro (Ávila), Page ha abogado por una mejora de la ley electoral que evite que "cinco simples diputados, que representan a una parte de España, terminen decidiendo por todos los demás".

Page ha afeado el papel "decisivo" que los partidos de ámbito regional disfrutan en la Cámara Baja. Para evitarlo, propone introducir una reforma constitucional.

La Carta Magna, según el presidente de Castilla-La Mancha "es tan buena que solo requiere alguna mejora, en ningún caso una revisión".

Además, el representante de Castilla-La Mancha ha defendido un "Estado fuerte" que ahonde en la "igualdad real" entre los ciudadanos, sin menoscabo de su origen.

"No queremos que el Estado vaya a menos, yo defiendo un Estado fuerte, que no se deshilache y, menos aún, que se ponga de rodillas o al servicio de minorías que lo único que buscan es acabar con el Estado", ha subrayado.

Asimismo, ha ensalzado al Estado de las autonomías por haber permitido "acercar la vida pública y los servicios públicos" a millones de ciudadanos.