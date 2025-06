Paco Núñez pide a Page que cumpla con su "obligación" y fuerce en el Congreso unas elecciones generales

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este miércoles a Emiliano García-Page que deje de pedir elecciones generales y las provoque utilizando los votos de los ocho diputados nacionales del PSOE castellanomanchego en el Congreso.

"Page no tiene que pedir elecciones generales, tiene que provocarlas porque tiene los diputados suficientes en el Congreso para acabar con la legislatura. Page tiene la obligación y la responsabilidad de poner punto y final a un espectáculo dantesco, bochornoso y nunca visto antes", ha dicho Núñez en una entrevista en COPE Castilla-La Mancha en relación a los presuntos casos de corrupción que cercan al PSOE.

Con estas palabras, el líder del PP regional ha respondido al presidente castellanomanchego y secretario general de los socialistas en la región, que este miércoles ha vuelto a presionar a Pedro Sánchez para que adelante las elecciones generales con el fin de que la situación política nacional "no arrastre" al PSOE en las comunidades autónomas.

Núñez ha criticado que Page esté más pendiente de sus intereses electorales que del país. "Reclama elecciones generales para no poner en perjuicio sus elecciones autonómicas y no le arrastre la situación, porque no está pensando en España", ha asegurado.

El presidente del PP castellanomanchego ha ido más allá y ha señalado que el Gobierno de Sánchez es una "mafia" que está provocando que España sea "el hazmerreír de medio mundo", tras las informaciones sobre la relación entre la "fontanera del PSOE", Leire Díaz, y el comisionista Víctor de Aldama.

"¿Qué más hay detrás que no nos han contado? ¿Cuánto fango hay?", se ha preguntado Núñez. A su juicio, esta "vergüenza" es algo que "no merecen los españoles" y, mientras tanto, "Page está pensando en sus elecciones y en sus votos".

Bajada de impuestos

Durante la entrevista, Núñez también ha anunciado que el PP llevará este jueves al pleno de las Cortes regionales una propuesta para reducir impuestos a familias, pymes, autónomos y empresas de Castilla-La Mancha.

"Creemos firmemente que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos", ha defendido. Según ha explicado, la política fiscal de Page "es socialista y confiscatoria", y ha provocado que los castellanomanchegos "paguen muchos impuestos".

Frente a ello, el PP propone medidas como la bajada del tramo autonómico del IRPF, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la rebaja del impuesto de actos jurídicos documentados y del impuesto de transmisiones patrimoniales, así como la eliminación de distintas tasas contables.

Pacto del Agua

Por último, Paco Núñez ha valorado que Page haya mostrado su disposición a promover un Pacto Nacional por el Agua, pero le ha instado a cumplir primero el Pacto Regional, firmado hace más de cuatro años.

"Doy la bienvenida a Page al Pacto Nacional por el Agua, pero debería empezar por cumplir el Pacto Regional por el Agua", ha señalado. Además, ha recordado que él mismo ya ha trasladado ese acuerdo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sobre la situación del Tajo, Núñez ha insistido en su postura: "Con esa agua rieguen los castellanomanchegos y no se vaya a Portugal".