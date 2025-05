Castilla-La Mancha celebra su día con la entrega de 43 distinciones en un acto lleno de sentimiento regional

El Palacio de Congresos de Albacete ha albergado este sábado 31 de mayo el acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha. Una cita llena de folclore, música, emoción y sentimiento castellanomanchego en el que se han entregado un total de 43 distinciones.

Unos reconocimientos a personas y entidades que han contribuido de forma ejemplar al progreso, la cultura, la inclusión y el bienestar de la comunidad autónoma. En concreto, se ha hecho entrega de dos Medallas de Oro, 17 nombramientos de Hijas e Hijos Predilectos, 12 distinciones a Hijas e Hijos Adoptivos y 12 placas de reconocimiento al Mérito Regional.

El músico, compositor y director de orquesta Luis Cobos ha mostrado su "profunda emoción y sentimiento de gratitud" por recibir la Medalla de Oro. "Es un honor que me sobrepasa y me llena de responsabilidad no solo como músico, sino como hijo de esta tierra que me ha dado todo", ha asegurado.

Por su parte, monseñor Alejandro Arellano, doctor en Derecho Canónico, decano del Tribunal de la Rota de Roma y presidente del Tribunal de la Corte de Apelación del Estado de la Ciudad del Vaticano, ha agradecido el gesto de la región por entregarle la Medalla de Oro.

El religioso ha asegurado que lo siente "como un reconocimiento al 'nosotros', que es la Iglesia". "Recibo este reconocimiento como un hijo de la Iglesia a la que debo cuanto soy y todo cuanto tengo, Iglesia que promueve la justicia porque este es un valor central del Evangelio", ha expresado.

Hijas e Hijos Predilectos

La Junta de Castilla-La Mancha ha entregado un total de 17 nombramientos de Hijas e Hijos Predilectos:

Alejandro Montalvo Milla (Gerindote, Toledo): Campeón mundial de trial.

Ana Belén Yuste Martínez (Cuenca): Docente premiada a nivel internacional.

Esperanza López Solanilla (Puertollano, Ciudad Real): Bióloga y experta en gestión del agua.

Felisa García García, María Isabel Sahuquillo Sahuquillo (†) y Pilar Martínez Belinchón (Cuenca): Creadoras del método de lectoescritura Micho.

Fructuoso López Gómez (Portillo de Toledo): Fundador de Joma Sport.

Gema Canales Galán (Olías del Rey, Toledo): Ejemplo de inclusión educativa.

María Monreal Ruiz (Alcázar de San Juan, Ciudad Real): Voz de la copla manchega.

Javier Alberola Rojas (Ciudad Real): Árbitro internacional de fútbol.

Javier López-Galiacho Perona (Albacete): Jurista y defensor del Teatro Circo.

Jesús Cano Losada (Torrijos, Toledo): Presidente de la Federación del Pueblo Gitano.

Juan Miguel del Real Sánchez Flor (Socuéllamos, Ciudad Real): Director de Cooperativas Agroalimentarias.

Julia Guindo Ibáñez (Alcocer, Guadalajara): Referente del voluntariado.

Luis Tato Fernández de Simón (Daimiel, Ciudad Real): Fotoperiodista internacional.

Marta Francés Gómez (Puertollano, Ciudad Real): Paratriatleta con medalla paralímpica.

Regino Moranchel (Escariche, Guadalajara): Pionero del sector tecnológico.

Daniel Marco Varela (Torrejón del Rey, Guadalajara): Músico de Despistaos.

David Alonso Gómez (Torrejón del Rey, Guadalajara): Piloto de motociclismo.

Francisco Javier Marcos Izquierdo (Toledo): Teniente general de la UME.

Hijas e Hijos Adoptivos

Por otro lado, se han entregado 12 distinciones de Hijas e Hijos Adoptivos de la comunidad, para reconocer a quienes no han nacido en Castilla-La Mancha, pero han demostrado un fuerte compromiso con su desarrollo y bienestar:

Gloria Merino Martínez (Malagón, Ciudad Real): Pintora de realismo expresionista.

Ignacio Hermida Lazcano (Albacete): Médico humanista.

Juan Antonio Mata Marfil (†) (Albacete): Sindicalista histórico.

Juan Garrido Cecilia (Guadalajara): Presidente de la Fundación Siglo Futuro.

Juan José Cercadillo García (Marchamalo, Guadalajara): Empresario y promotor.

Luis Furnells Abaunz García (Valdepeñas, Ciudad Real): Impulsor tecnológico (Grupo Oesía).

Manuel Vidrié Gómez (Driebes, Guadalajara): Histórica figura del rejoneo.

Sol Cordero Solís (Olías del Rey, Toledo): Referente en educación inclusiva.

Valeria Cassina (Talavera de la Reina, Toledo): Fotógrafa de prestigio internacional.

Placas al Mérito Regional

Por último, la Junta ha concedido este año 11 placas de reconocimiento al Mérito Regional: