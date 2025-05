Castilla-La Mancha reúne a más de 200 profesionales que debaten sobre la sostenibilidad del sistema sanitario

La segunda edición de las Jornadas Regionales de Gestión de la Calidad, Seguridad del Paciente y Mejora Continua se celebran este jueves en Toledo. Con el lema Sostenibilidad, innovación y personas: impulsando el valor, han contado con la presencia de 239 profesionales.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha resaltado la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por el desarrollo del Plan Regional de Calidad, un instrumento para conseguir la excelencia clínica y de gestión, centrado en los pacientes y profesionales y en sus necesidades, bajo la filosofía de mejora continua.

Fernández Sanz ha explicado que esta segunda edición se celebra dentro del marco del Plan de Salud de Castilla-La Mancha, Horizonte 2025, que concluye este año, agrupando enfoques complementarios de la atención a la salud, "como son la mejora continua, la calidad, la seguridad del paciente y la difusión de buenas prácticas", ha informado la Junta en nota de prensa.

El principal objetivo de las jornadas es el intercambio de conocimiento respecto a iniciativas y proyectos llevados a cabo en las organizaciones con el fin de identificar aquellas que son susceptibles de estandarizar e implantar a nivel regional.

Profesionales expertos conformarán tres mesas de ponencias y expondrán su visión acerca de temas de especial relevancia en el periodo actual: la sostenibilidad, la transición asistencial y la comunicación entre organizaciones en el sistema sanitario; el valor de la innovación y la experiencia del paciente como recurso estratégico en la mejora continua; y por último, los profesionales y pacientes como ejes en los procesos de gestión sanitaria.

Fernández Sanz ha resaltado que durante 2024 se ha continuado con el programa formativo Bolsa de talento para mejorar competencias en gestión de proyectos. En tal formación han participado 135 profesionales en 187 horas de formación.

Además, nueve profesionales han completado la formación teórico-práctica de bolsa de mentores, lo que permite su incorporación como docentes en programas formativos y como impulsores en el desarrollo de proyectos de mejora.

El número total de comunicaciones presentadas en estas jornadas han sido 84, de las cuales 66 son comunicaciones orales y 18 pósteres.

En 2024, se contabilizaron un total de 165 servicios o dispositivos certificados en Sistemas de Gestión de la Calidad, bajo el alcance ISO 9001.

Bajo este alcance están representadas todas las gerencias del Sescam y, aunque se concentran principalmente en centros hospitalarios, también están desarrollados en algunos centros de atención primaria, urgencias, emergencias y transporte sanitario.

De forma análoga los dispositivos certificados incluyen servicios de diagnóstico (laboratorios, radiodiagnóstico, anatomía patológica, etc.), servicios de soporte (suministros, personal, etc.) y servicios estratégicos (formación, investigación, etc.).

Cada vez más se incluyen servicios con una clara orientación asistencial como servicios de urgencias, UCI, cirugía y procesos transversales como atención a pacientes con ELA o atención a la pareja estéril.

Contrataciones de verano

Por otra parte, Fernández Sanz ha considerado que la sanidad castellanomanchega necesitará un número de contrataciones "parecido" al del año pasado durante los meses de verano.

El responsable regional de Sanidad ha subrayado que su departamento no trabaja con "planes de choque" sino en "un continuo" en el que "lo importante lo deciden las personas que piden los recursos necesarios". "No hay un número estándar", ha apostillado.

Fernández Sanz ha reconocido que hay sitios donde "hay algunos problemas más", como en algunas especialidades médicas "y sobre todo en ciertos entornos", apuntando que "cada vez son más necesarios los recursos".

"Si cuando vinimos en el 2015 había 22.000 personas trabajando, había que sustituir por ese valor de 22.000. En este momento que somos 38.000, hay que sustituir por valor de 38.000, con lo cual necesitamos más personas para el día a día normal y más personas para sustituir", ha finalizado.