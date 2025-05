El PP acusa a Page de no evaluar las necesidades hídricas de la región en cinco años: "No ha hecho los deberes"

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha acusado este miércoles al presidente regional, Emiliano García-Page, de no evaluar las necesidades hídricas de la comunidad autónoma en cinco años. "No ha hecho los deberes", así lo ha lamentado en una rueda de prensa donde ha asegurado que el Pacto Regional del Agua lleva "cinco años guardado en un cajón, no tiene ningún respeto".

Por estos motivos, el líder 'popular', Paco Núñez, envió este pasado lunes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adjuntando el Pacto Regional del Agua firmado en diciembre de 2020 por más de 40 entidades castellanomanchegas, ha apuntado Agudo.

"Podrán decir lo que quieran, pero no se ha hecho ese trabajo que debería haberse hecho. Tenemos un presidente que no defiende lo nuestro", ha incidido.

La secretaria general 'popular' ha criticado la decisión del PSOE de Castilla-La Mancha de enviar el texto del Pacto Regional del Agua a Génova y los presidentes 'populares' de las comunidades del Levante. En ella, los socialistas solicitan que apoyen los cambios en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Sobre esta decisión, Agudo se ha preguntado: "¿Qué le pasa al PSOE de Castilla-La Mancha que antes era un partido serio y se está convirtiendo en un meme?". Ha reprochado la actitud del PSOE porque lo "único que están haciendo es dividir a la sociedad castellanomanchega e insultar a la oposición".

Castilla-La Mancha convocará Mesa del Agua

La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha avanzado este miércoles que la Junta convocará la Mesa del Agua una vez que se presenten las nuevas reglas del trasvase. Asimismo, ha señalado que durante el periodo de información pública reivindicarán "lo mejor para nuestra región".

"Por fin se va a hacer justicia, hay que respetar el caudal ecológico del río Tajo", ha aseverado Padilla.