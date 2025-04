Page apoya el viaje de Sánchez a China y advierte que Trump "no va tener en cuenta los intereses de España"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido el viaje a China del líder del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, porque "Europa en su conjunto y España tienen que mantener su propio equilibrio con un gigante" como el país asiático.

"No digo someterse, pero hay que tomar autonomía plena como país y la tiene que tener España y la tiene que tener Europa", ha afirmado antes de participar en el ciclo de desayunos de debate 'La industria de la felicidad' en el hotel Eurostars Madrid Tower 5.

Además de recordar que este tipo de viajes "no son improvisados", ha advertido que cuando Estados Unidos llegue a un acuerdo con china, "que ocurrirá", la Administración del presidente Donald Trump "no va a tener en cuenta ni los intereses de España ni los de Europa, solo los suyos".

Asimismo, ha lamentado la "dicotomía" del PP con sus críticas y ha recordado que la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, también realizó un viaje institucional a China. "Yo no dije nada ni lo critiqué. Y no fue a hablar de intereses económicos, sino directamente a estrechar relaciones con el Partido Comunista Chino", ha indicado.

Pacto PP-PSOE contra los aranceles

Ante la política arancelaria de Trump, el líder castellanomanchego ha insistido en explorar un gran pacto de Estado entre PP y PSOE para "fijar una posición común", una alianza que ve "difícil" debido a la desconfianza que existe entre ambos partidos.

"Hay que poner de las dos partes. El único problema es que el PP no encontraría el visto bueno de sus socios", ha explicado en referencia a Vox.

En cuanto al Gobierno de España, ha abogado por decidir si pactar con el PP un acuerdo de larga distancia "o un acuerdo de coyuntura y cortoplacista con los socios, que hacen con el Ejecutivo de Sánchez lo mismo que Trump, jugar solo a sus intereses".

"Si Pedro Sánchez fuera capaz de fraguar un pacto con el PP en esta materia estaría intentando mirar más adelante y sería más válido para los intereses de España. En todo caso, no es fácil, porque hay un foso de desconfianza que es de los más grandes que ha habido en democracia", ha lamentado.

Page avala al Supremo

Por último, Page se ha referido a la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar al expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig por el delito de malversación en relación al 'procés'.

Para el presidente castellano-manchego, el Tribunal Supremo "no está adaptando su opinión ante el delito y se está limitando a aplicar en la causa su teoría de siempre, pese a la rebaja perversa acometida tras el acuerdo entre PSOE y ERC en 2022 para rebajar este delito".

"A poco que uno tenga conocimientos, sabe que el Supremo tiene acreditada una jurisprudencia interpretativa del delito de malversación desde mucho antes de Puigdemont. No es que quiera perjudicarlo, porque es un órgano jurisdiccional competente para interpretar qué se entiende por malversación", ha asegurado.

Para Page, el Parlamento no ha ido más allá al acometer la reforma para rebajar las penas porque "las normas europeas son bastante claras". "Se quiso adaptar el delito de malversación a los intereses de Puigdemont. Es de las cosas más rechazables que he visto en política y me duele como socialista", ha señalado.

Por último, ha expresado que no tiene dudas que el asunto terminará en el Tribunal Europeo.