Page reconoce su "decepción" con las cesiones de Sánchez al independentismo: "Yo lo hubiera hecho de otra forma"

En el día en el que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que el Gobierno de España está negociando con Junts per Catalunya el traspaso de las competencias en materia de migración, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su "decepción" por las cesiones de su partido a los independentistas.

"Yo hubiera hecho las cosas de otra forma. Nos dejamos muchos pelos en la gatera en la anterior legislatura y ahora nos estamos dejando la piel. Entiendo que para gobernar haya que llegar a acuerdos, pero todo debe tener un perímetro", ha afirmado durante su participación en el ciclo de conferencias 'Letras en Sevilla' organizado por la Fundación Cajasol, donde ha participado en un debate junto a su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El presidente autonómico ha asegurado que no discrepa en el 80 % del ideario de su partido, pero se implica en "batallas ideológicas y de principios porque afectan a los intereses de los castellanomanchegos". "Si fuera militante o dirigente, no abriría el pico. Pero me debo más a mi responsabilidad como presidente autonómico que a la que pueda tener como socialista", ha afirmado, a la vez que ha reconocido que "el problema no es llegar a acuerdos, sino qué es lo que pactas".

Financiación autonómica

Page ha valorado las autonomías como "un éxito desde el 1978" hasta ahora. Sin embargo, ha abogado por un nuevo sistema de autonomías que "armonice la prestación de servicios en todas ellas". "Tras años descentralizando, convendría que muchas cosas se ahormaran en una nueva armonización fiscal donde las autonomías podrían coordinarse mejor que con el Estado", ha explicado.

En cuanto a la financiación singular para Cataluña, Page ha afirmado que le "duele triplemente: como presidente autonómico, como ciudadano y como socialista". Para el líder regional, "quien no debería plantear algo así es precisamente la izquierda".

"Me parece muy triste y todavía más que sea por un chantaje. La riqueza de Cataluña no es solo de los catalanes por que como dice la Constitución, esta es nacional y pertenece a todos los españoles. El independentismo es egoísmo puro y lleva mal el principio de la igualdad", ha indicado.

El líder del Ejecutivo de Castilla-La Mancha también se ha referido a la condonación de la deuda, pidiendo que no es negativo que se haga, pero si se aplica "a todos por igual".

Presupuestos de cuatro años

Durante la conversación, Page ha sugerido la posibilidad de establecer reformas que permitan elaborar los Presupuestos Generales del Estado con una vigencia de cuatro años con el fin de "evitar bloqueos políticos".

"La ley electoral no es un problema y no hay una alternativa mejor. Pero una reforma que haría que un gobierno no tenga que estar sometido a presiones para conseguir mayorías parlamentarias es la de poder presupuestar para más de un ejercicio. Un ejecutivo puede estar sin hacer leyes con tal de tener garantizado el funcionamiento de la maquinaria. Y eso se podría arreglar sin necesidad de grandes aspavientos", ha afirmado.