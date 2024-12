Sindicatos como UGT, CCOO o ANPE piden una asistencia de calidad para los 74.000 mutualistas de Muface en Castilla-La Mancha

Decenas de mutualistas se han concentrado esta tarde antes las sedes de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha, para pedir una asistencia sanitaria de calidad a los en torno a 74.000 mutualistas que hay en la región.

Las concentraciones han sido convocadas por los sindicatos CCOO, ANPE, UGT, ADIDE, USIE, USO, UFP, SUP, ACAIP y SIAT, para reclamar que se concrete un acuerdo "estable, razonable y satisfactorio", que permita que los servicios médicos ofertados no solo no se vean mermados, sino que mejoren sus prestaciones.

Los concentrados han portado pancartas con lemas relativos a sus reivindicaciones y han coreado eslóganes como "acuerdo digno ya" o "no somos mercancías", y han hecho hincapié en que su principal reivindicación es conseguir un acuerdo global que sea satisfactorio para todas las partes, como ha expresado en la concentración de Toledo el secretario provincial de ANPE, Julio César Casarrubios.

El presidente de ANPE en Toledo ha recalcado que son unas reivindicaciones compartidas por todos los funcionarios, como muestra el hecho de que las movilizaciones estén convocadas por muchas centrales sindicales, porque según ha dicho: "Que once sindicatos totalmente diferentes lleguen a un acuerdo es por algo".

En similares términos se ha expresado María Panadero, de CCOO-Enseñanza, que ha subrayado: "Somos muchos los sindicatos que nos hemos reunido hoy para defender la salud pública de todos los funcionarios del Estado que estamos acogidos al régimen general de Muface, es un régimen que nosotros pagamos y cotizamos con nuestros salarios".

Concentración frente a la sede de Muface en Toledo.

Panadero ha añadido: "Entendemos que no se puede ceder a las presiones de las entidades aseguradoras, pero si es necesario revisar el modelo debe garantizarse el refuerzo de la sanidad pública, para todos y para todas".

Celeridad para cerrar un nuevo convenio

Los sindicatos convocantes han exigido celeridad al Gobierno para cerrar un nuevo convenio y poner sobre la mesa un plan de viabilidad para la asistencia sanitaria del funcionariado público, al tiempo que han denunciado la actitud "de unas aseguradoras insaciables que, con el argumento de que el modelo es infrafinanciado, quieren aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado y a costa de la selección de riesgos".

"Es decir, a costa de derivar a la sanidad pública los casos más graves y caros de atender y en medio, en un fuego cruzado, las mutualistas y sus beneficiarios, a los que utilizados como rehenes, se les pone en riesgo su propia salud", han lamentado.

En este sentido, han planteado a las aseguradoras la necesidad de alcanzar un acuerdo en el que se priorice "la debida atención sanitaria de las personas mutualistas, antes que a los réditos económicos que pusieran en peligro la nueva licitación".