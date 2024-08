Un alto cargo de Page deja Castilla-La Mancha para irse a la Unión Europea

La hasta ahora directora general de Asuntos Europeos de la Castilla-La Mancha, Virginia Marco, se convertirá en nueva jefa de Protocolo de la Representación de la Comisión Europea en España.

La propia Marco ha anunciado a través de las redes sociales su nuevo nombramiento "después de siete años viviendo el honor de trabajar para el Gobierno de mi región".

"No puedo expresar el profundo agradecimiento que siento a quienes han confiado en mí y a todas las personas con quienes he compartido tantos grandes momentos, profesionales y personales, así como a quienes hoy me dan la oportunidad de dar este paso en mi carrera y ser parte de la Unión Europea", ha asegurado en un post en redes sociales.

Este miércoles, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha oficializado el cese de Marco aprobado por el Consejo de Gobierno y su sustitución por la hasta ahora concejal del PSOE en Tomelloso, Nazaret Rodrigo.

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, de quien dependen las relaciones con la Unión Europea, ya avanzaba este martes que la salida de Virginia Marco esta motivada porque "asume nuevas responsabilidades vinculada a las instituciones europeas desde las que también seguirá contribuyendo a fortalecer las relaciones de Castilla-La Mancha con la Unión Europea".

Caballero aprovechaba para agradecer a Marco el trabajo, el compromiso y la profesionalidad con la que ha desarrollado su labor como directora general de Asuntos Europeos. Además, le ha trasladado sus mejores deseos en esta nueva etapa que comienza "en la que seguro que trabaja con el mismo acierto e implicación que ha tenido durante su etapa en este Ejecutivo autonómico".