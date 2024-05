Page arremete contra el ministro de los toros y pide quitarle las competencias: "El lobo no puede cuidar las ovejas"

"El lobo no puede cuidar las ovejas". Cinco días después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciase la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a cargar contra esta decisión de atacar al sector taurino y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma las competencias directamente y se las quite al Ministerio, cuyo titular "odia" los toros y tiene, además, intereses electoralistas en medio de la campaña catalana, según ha dicho el también líder del PSOE castellano-manchego en una de sus intervenciones más rotundas.

"Si tuviéramos que utilizar una metáfora de animales, aquí quien muerde a las ovejas es el lobo, ¿no? Y hay que proteger a las ovejas del lobo, y también al lobo. Pero a mí no se me ocurriría en términos políticos poner a un lobo a cuidar las ovejas, ¿eh? Y yo creo que es hora de que, abierto este debate, alguien introduzca un poco de sentido común", ha dicho el presidente castellano-manchego, palabras que llegan este martes tras anunciar Page el pasado viernes la creación de sus propios premios taurinos en Castilla-La Mancha, en réplica a la supresión ministerial.

Según Page, "no es entendible que haya un ministro encargado de cuidar al sector taurino que lo que quiera es maltratarlo, cuando no acabar con él. ¿Es legítima su posición? Sí. Lo respeto, ¿eh? Pero creo que políticamente es más honesto, no hablo de honestidad personal, políticamente sería más honesto que esa competencia se pudiera llevar directamente desde Moncloa". El líder de los socialistas castellano-manchegos ha recordado, en este sentido, que los toros están declarados por ley en España como patrimonio cultural y, por tanto, el Ministerio tiene la obligación de protegerlos.

El "odio" del ministro

A juicio del presidente de Castilla-La Mancha, esas competencias, por tanto, habría que quitárselas a Urtasun "sin tener que hacer ningún cambio normativo, porque me parece que están bien ubicada en Cultura. Pero en todo caso, si un ministro odia algo para lo que tiene encargo de proteger, lo más honesto políticamente sería que esa gestión de forma funcional se llevara desde un ámbito que abarca todo el Gobierno, porque si no es como poner al lobo a cuidar las ovejas".

Desde el "respeto a todas las opiniones", Page ha criticado "a esa gente que viene dando carnés de modernidad a unos y quitándoselo a otros. Que ya tenemos edad y que aquí no somos gente de boina, ¿no? Que no somos gente atrasada. Que algunos se hacen y se arrogan la propiedad de la España de hoy. La España de hoy les ha dejado en menos del 5%. No sé si la España de hoy es la que les vota", en clara referencia a los malos resultados electorales que Sumar, el partido de Urtusun, viene cosechando en las últimas convocatorias electorales.

"Y parece que todos los que no votan a algunos son de la España del siglo pasado. Pero tienen mucho camino que recorrer para encontrarse con la España de hoy que es el otro 96%", ha lanzado Page al ministro, asegurando que "me parece de una soberbia inmensa que alguno se quiera apropiar del concepto de modernidad".

Intranquilidad del sector taurino

"Y por tanto lo digo como lo siento. Yo respeto todas las opiniones, también la del ministro de Cultura. ¿Eh? La respeto. La respeto. Y puedo entender perfectamente a la multitud de gente que además creo que va creciendo en España, que tiene una sensibilidad de protección de los animales. Perfecto. Perfecto. Y hablando además metafóricamente de animales, pues yo lo entiendo. Pero hombre, si tuviéramos que utilizar una metáfora de animales, aquí quien muerde a las ovejas es el lobo, ¿no? Y no hay que poner al lobo a cuidar las ovejas".

El presidente de Castilla-La Mancha ha calificado la decisión del ministro como "maltrato oficial" al sector taurino y ha insistido en que en España "la tradición taurina es patrimonio cultural. Y se le encarga la competencia al ministro de Cultura, la competencia de cuidar, no de maltratar, ojo, de cuidar la actividad taurina".

"Igual que no entiendo que pueda haber un ministro de Vivienda que quiera acabar con la vivienda, no es razonable que haya un ministro de Industria que quiera acabar con la industria, y de hecho no quiere. Y no entiendo ni siquiera que haya una ministra de Empleo que quiera acabar con el empleo, que hará lo contrario. Pues menos entendible es que haya un ministro encargado de cuidar al sector taurino y lo que quiere sea acabar con él", ha dicho Page con rotundidad.

"Interés retorcido" del ministro

"Se pueden tener todas las opiniones del mundo. Se puede incluso querer que desaparezcan los toros. Y es una ideología que está ahí y que hay que compatibilizar con otras muchas. Pero lo que es evidente es que, por mucho que le queramos al lobo, este no tiene como función genética cuidar de las ovejas. Y lo razonable es que, sinceramente, el sector pueda dormir con la tranquilidad de que quien tiene la competencia legal de vigilar, de tutelar y de cuidar la competencia taurina, no tenga como propósito dejarse llevar de sus odios y acabar con ella", ha afirmado Page.

En opinión del barón autonómico, "parece de sentido común que, al menos, alguien se abstenga de tomar decisiones sobre algo a lo que tiene un manifiesto odio, cuando no un interés retorcido. Lo digo con pesar, ¿eh? Lo digo con pesar. No creo que merezca la pena darle más pábulo, sobre todo cuando estos debates se abren precisamente en medio de una campaña electoral al albur de intentar ganar un pequeño nicho de votos".

"Pero, sobre todo, y lo que me lleva más a reaccionar, es que no acepto el rol, ni yo ni el 96% de los españoles, de que una minoría se considere ilustrada en este país y nos diga a todos lo que es ser moderno o no ser moderno. Lo que es ser del siglo XXI o ser del medievo. Por favor, hombre. Por favor. Que ya tenemos edad para tener políticos ilustrados. Me vale con que lean un poquito", ha terminado el presidente de Castilla-La Mancha.