El PP dice que Page ha ido a Barcelona a "lavar su imagen" por la amnistía: "Hay que tener cara"

"Emiliano García-Page es el actor principal de este circo mediático de la política en España". Así lo ha dicho este jueves en rueda de prensa la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, tras conocer la visita de Page a Barcelona y sus declaraciones en las que ha afirmado que "la política española ha entrado en barrena y vive el momento más degradado de la democracia".

La número dos del PP castellano-manchego cree que el presidente de la Junta de Comunidades ha ido a Barcelona a "lavar su imagen" después de no haber frenado la aprobación de la Ley de Amnistía la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Como se sabe, el PP cree que Page tenía en su mano echar por tierra la amnistía a través del voto contrario de los ochos diputados socialistas de Castilla-La Mancha.

En este sentido, Agudo ha aseverado que "hay que tener mucha cara para decir esto", ya que podría haber acabado con esta situación que hoy lamenta, porque según los populares si él hubiera querido no habría pacto del PSOE con los independentistas, ni se hubiera aprobado una ley de "corrupción política" como la de Amnistía, ni Carles Puigdemont estaría "casi de camino a España de manera impune", informa Efe.

La Constitución "por el forro"

Asimismo, la secretaria regional del PP ha replicado al jefe del Ejecutivo autonómico y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha que si hubiera ordenado a los ocho diputados nacionales socialistas de la región que votaran en contra, "los independentistas no se estarían pasando la Constitución por el forro con el consentimiento del PSOE", expresión que Page ha pronunciado este jueves en Barcelona, tal como ha informado EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM.

Lo de García-Page, ha recalcado Agudo, no es un 'quiero y no puedo' sino un "puedo pero no quiero pararlo", al tiempo que ha lamentado que ese "cinismo" lo pagan todos los ciudadanos, acusando a García-Page de ser también "uno de los responsables de la degradación de la política nacional", al decir una cosa y hacer la contraria.

Además, la dirigente popular ha definido al presidente castellano-manchego como "el actor principal de este circo mediático" que a pesar de contar con ocho votos en el Congreso, ha insistido, sus diputados votan de manera sistemática a favor de los "chantajes del independentismo" al Gobierno de España.