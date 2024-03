Page en Barcelona: "La política nacional está en barrena, el momento más degradado de la democracia"

Durísimas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, este jueves en Barcelona, donde asiste a la Feria Alimentaria 2024 para visitar el estand de la comunidad. "La política nacional ha entrado en barrena y la única manera de que la tripulación se salve es dar al botón y salir, saltar del vuelo", ha dicho Page, asegurando que "estamos probablemente en el peor momento, el más degradado desde el punto de vista elemental de lo que llevamos de democracia".

En opinión de Page, la situación política en España "es muy lamentable y muy deprimente" y atraviesa "una etapa de absoluto caos político". "Está francamente muy mal", ha dicho el presidente castellano-manchego en el transcurso de unas declaraciones a los periodistas en la capital de Cataluña mientras visitaba la feria.

El líder de los socialistas de Castilla-La Mancha ha ido incluso un poco más allá al afirmar que "es todo una permanente pelea de malos negociadores y sinceramente eso no conduce a ningún sitio. Es la expresión de que realmente esta es una etapa de absoluto caos político". Según Page, "el exceso de frentismo finalmente conduce a no darle importancia a lo que se hace, sino a quién lo hace".

"Sobra frentismo"

"Ustedes saben que cuando en un avión entra en barrena, la única manera de que la tripulación se salve es dar al botón y salir, saltar del vuelo. Está en barrena directamente", ha dicho Page en torno al momento político que vive nuestro país.

Desde el punto de vista del presidente castellano-manchego "sobra mucho fanatismo, sobra frentismo y sobra populismo hoy en la política española".

"Lamentable, es muy lamentable y muy deprimente. La crispación no deja de ser sino una parte del problema. Pero hay una decidida voluntad de jugar al frentismo y esto no funciona en ningún sitio", ha opinado García-Page.

El papel de Óscar Puente

Preguntado por el papel que está jugando el ministro de Transportes, Óscar Puente, en este momento de deterioro y crispación, Page ha dicho que "puede ser que Óscar Puente contribuya a generar crispación. Yo creo que lo dijo él mismo el otro día, que él estaba dispuesto a bajar el tono si lo bajaban los demás. Bueno, personalmente yo no le tengo miedo a las críticas políticas duras. Yo de hecho soy firme en mis opiniones y lo digo con respeto. Pero, por ejemplo, nunca me meto en el terreno personal".

"Evito por completo, intento evitar las descalificaciones personales. Yo lo único que pediría es que al menos, aunque quieran dar voces y aunque quieran decir tonterías, pero que no vayan al terreno personal. Que no se conteste a los argumentos políticos con descalificaciones personales", ha apuntado el barón castellano-manchego.

"Y lo digo porque yo he visto que cada vez que doy una opinión política, fundamentada, sin meterme con nadie en lo personal, a mí se me contesta con agresiones y descalificaciones personales. Y eso finalmente no conduce a nada, pero además es muy desagradable. Y eso además lo que hace es dar un espectáculo delante de la opinión pública", ha apuntado García-Page, mucho más contundente de lo que ya es de forma habitual.

"La Constitución por el forro"

Por otro lado, García-Page ha dado por hecho que Carles Puigdemont será el candidato de Junts a la Presidencia de Cataluña, añadiendo que no hay "ningún problema" en que una formación defienda sus ideas. "El problema no es el independentismo, el problema es que se pasan la Constitucicón por el forro".

A preguntas de los medios desde Barcelona, Page ha apuntado que Puigdemont quiere "quedar por encima de ERC" y eso hace que el partido de Pere Aragonés "esté más nervioso de lo normal".

Ha abundado en la idea de que no hay que tener "ningún tipo de temor a que cada uno defienda sus ideas", sea independentismo o sea cualquier otra. "No hay que tener miedo a las ideas, hay que tener miedo simplemente a los políticos que están dispuestos para defender sus ideas con cualquier cosa, y a saltarse el ordenamiento y a saltarse las reglas", ha dicho.

"El problema no es que haya independentistas. El problema es que se pasan la Constitución, el ordenamiento y los derechos del resto de los españoles por el forro. Y eso es lo que no se puede consentir", ha enfatizado