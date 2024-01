Page pide "no naturalizar el intento de extorsión del independentismo a los empresarios"

Page: "No podemos naturalizar el intento de extorsión del independentismo a las empresas"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha denunciado que "no se puede naturalizar el intento de extorsión" que están sufriendo los empresarios por parte de Junts y su propuesta de sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña durante el procés y se nieguen a regresar. En este sentido, ha señalado al "desquicie independentista" como único culpable de la fuga y ha advertido que como presidente autonómico "no lo voy a tolerar".

Durante la presentación del primer vino del mundo con crianza en gruta volcánica de la finca 'Encomienda de Cervera' de Almagro (Ciudad Real), ha asegurado que "no tenemos culpa que el independentismo expulse a las empresas".

"No hay nada que espante más a una empresa que el desquicie independentista. Eso no se va a arreglar con extorsión y yo como presidente autonómico no lo voy a tolerar bajo ningún concepto", aseguraba en alusión a las condiciones puestas sobre la mesa por los diputados de Junts para apoyar la convalidación de los últimos decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Precisamente en un acto con protagonismo empresarial, ha subrayado que en Castilla-La Mancha "nos cuesta mucho que vengan empresas a invertir y que las nuestras exporten", por lo que "lo último que vamos a consentir es que se pueda establecer un arbitrio económico con el sector independentista".

Reforma del sistema de financiación

Page ha aprovechado la ocasión para pedir a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, que los consejos que se puedan emitir desde su departamento "vengan con dinero" en alusión al retraso del modelo de financiación autonómica.

"Me interesa ver, además de opiniones, realidades y soluciones. La única manera de combatir los problemas es con dinero y quiero recordar que el conjunto de las autonomías llevamos diez años esperando un sistema justo de financiación", ha insistido el presidente de Castilla-La Mancha.

Page no ha pasado por alto la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud y hospitales. Sobre la imposición ministerial, a la que Castilla-La Mancha se ha mostrado contraria mientras los expertos no la aconsejaran, ha advertido que no va a montar "ningún pollo" por cuestiones que ha considerado "muy elementales y de sentido común".

Por último, el presidente castellano-manchego ha afirmado que el actual episodio de gripe que está tensionando el sistema asistencial "pilla ya" a todos los equipos sanitarios "muy preparados" con planes de contingencia en marcha. De ahí que haya invitado a "apostar no solo de palabra sino de hechos, por nuestro sistema público sanitario".

