Castilla-La Mancha advierte a Ayuso de que no se pueden reducir los estándares de depuración del Tajo

Continúa la batalla por el agua del Tajo. Este lunes, el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha expresado su rechazo a las alegaciones al Plan Hidrológico del río en materia de depuración de aguas, presentadas por la Comunidad de Madrid.

"Todas las administraciones públicas tenemos un compromiso con la sostenibilidad medioambiental y, por supuesto, con lo que se refiere con la depuración de las aguas", ha expresado Caballero en respuesta a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Cabe recordar que, tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, Ayuso anunció este lunes que ha llevado al Tribunal Supremo el Plan Hidrológico del Tajo 2023-2027 porque "boicotea el sistema de abastecimiento de agua" a su región. Se trata de un plan que fue considerado como "histórico" por la Junta castellano-manchega debido a que recogía, entre otros puntos, la fijación progresiva de un caudal ecológico. Y, precisamente, esta nulidad de caudales ecológicas es uno de los apartados que recoge la demanda de Madrid.

[Castilla-La Mancha celebra el fin de la "humillación histórica al Tajo"]

"Madrid no puede en ningún caso reducir sus exigencias respecto de la depuración", ha afirmado desde la clausura de la jornada 'La Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea' celebrada en la Universidad Cardenal Lorenzana de Toledo.

"Conflicto interesado"

En este sentido, tras las palabras de Ayuso, el propio Caballero había expresado su voluntad de "trabajar de forma conjunta" con la comunidad vecina, ya que Castilla-La Mancha "puede coincidir con Madrid reivindicando que no se trasvase más agua de la estrictamente imprescindible al Levante".

Sin embargo, ha aseverado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no va a participar en la "estrategia de confrontación y de conflicto interesado fabricado por Ayuso y el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid".

Frente común contra el trasvase

Por su parte, el secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, se ha dirigido a Isabel Díaz Ayuso, instándola a que "si quiere defender el agua del Tajo recurra el trasvase que tanto daño ha hecho a los habitantes de esta tierra".

"Ayuso debería hacer frente común con el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es el que más ha defendido el fin del trasvase y los derechos de los regantes, de los ciudadanos y ciudadanas de todos los sectores productivos de nuestra región", ha afirmado el socialista.

En este sentido, Zamora cree que se trata de un "oportunismo político que responde a otros intereses que no son los de defender el agua".

[El Gobierno de España confirma el recorte al trasvase y apuesta por la desalación para el Levante]

Los Ecologistas, contra Ayuso

Por otro lado, a través de las redes sociales, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid han publicado un mensaje para "desmontar las mentiras de Ayuso" ante el recurso presentado.

"El Plan Hidrológico no pone en riesgo el agua de Madrid y el abastecimiento está garantizado legalmente. No supone ningún obstáculo a la planificación, que no es competencia de la comunidad. Además, el plan no pone trabas a los trasvases para abastecimiento", han indicado.

Asimismo, han detallado que las EDAR del Canal de Isabel II son "las principales responsables de la contaminación de los ríos madrileños". "En definitiva, más ruido sin fundamento de Ayuso. Dedíquese a que se cumplan los objetivos legales del buen estado de las masas de agua", han sentenciado los Ecologistas.

"Menos circo"

Por último, sobre el tema también ha opinado la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, que ha pedido a Ayuso "menos circo y bulos y más seriedad, institucionalidad y veracidad".

En este sentido, han cuestionado el sentido que tiene anuncia algo de lo que se informó a principios de año. "La demanda no tiene recorrido alguno. Por eso no nos hemos personad", han sentenciado.

Sigue los temas que te interesan