El PP de Castilla-La Mancha ratifica su "apoyo absoluto" a la lucha contra la violencia de género

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha apelado este viernes a la unidad en la lucha contra la violencia de género, ha rechazado la violencia machista y se ha desmarcado de polémicas con Vox en algunos ayuntamientos donde gobiernan de manera conjunta.

Así lo ha indicado la diputada regional del PP María Roldán, en declaraciones y a preguntas de los medios de comunicación antes del inicio del acto institucional organizado por el Gobierno regional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Los Yébenes (Toledo), al que no ha acudido Vox.

Roldán ha manifestado que, con su presencia y la de otros diputados regionales del grupo popular, quiere mostrar el "apoyo absoluto y rotundo" del PP a la lucha contra la violencia de género, en especial en este día pero también "todos los días del año" porque entienden que en la lucha contra esta lacra debe haber "unidad y consenso entre todos y de todos".

🟣 El @PP_CLM participa en el acto institucional con motivo de la conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. pic.twitter.com/l2uNXjeZqz — Partido Popular de Castilla-La Mancha (@PP_CLM) November 24, 2023

Por ello, ha exigido que no se intente trasladar esto a una "lucha política" porque en ese caso las perjudicadas serán las mujeres y las víctimas de la violencia machista.

Además, Roldán ha incidido en que el PP tiene "sobradamente demostrado" dónde está y dónde no a lo largo de su historia, tanto cuando ha estado en gobierno como en la oposición, desde donde siempre ha llegado a consensos y ha sacado adelante, por unanimidad, leyes, planes nacionales y pactos de Estado como el de 2017 cuando gobernaba en España Mariano Rajoy.

Gracias a ese pacto, ha recalcado, "hoy en día podemos aplicar políticas y sacar adelante proyectos que van en beneficio de las mujeres y de la igualdad entre hombres y mujeres en el país".

Ley del 'Sólo sí es sí'

Sin embargo, ha dicho que "lo que no es de recibo" es que se saquen adelante leyes como la última del anterior Ejecutivo central de PSOE y Podemos, la Ley del 'Sólo sí es sí', ya que ha afirmado que "cuando no hay consenso y son leyes ideológicas y partidistas, no funcionan".

De hecho, se ha remitido a los datos y ha lamentado que por la aplicación "bochornosa" de dicha ley, más de 120 delincuentes sexuales están en la calle antes de tiempo y más de 1.200 violadores han visto rebajadas sus penas.

Con todo, preguntada por las polémicas en algunos ayuntamientos donde gobiernan PP y Vox, la parlamentaria 'popular' ha señalado que desconoce en concreto cuáles son los motivos en cada ayuntamiento y que entiende que habrán dado las explicaciones oportunas, pero que, en cualquier caso, "el PP tiene claro que está con las mujeres, en la defensa de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género".

