Los presupuestos de Castilla-La Mancha siguen adelante tras el rechazo a las enmiendas

El proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha continúa su tramitación en las Cortes regionales, ya que este jueves se han rechazado en el pleno del parlamento las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos de PP y Vox.

En la sesión plenaria celebrada este jueves, la mayoría absoluta del PSOE ha tumbado ambas enmiendas a la totalidad, ya que la del PP ha contado con 16 apoyos al recibir los votos a favor también de los cuatro diputados de Vox, mientras que la que ha presentado esta formación solo ha recibido el apoyo de sus parlamentarios y 29 votos en contra, que son los que suman los diputados de PSOE y PP.

Así, el siguiente paso para la tramitación presupuestaria son las comparecencias de los consejeros en la Comisión de Presupuestos de las Cortes para informar sobre las principales partidas de sus departamentos y después se abrirá el plazo para la presentación de enmiendas parciales, todo ello con el objetivo de que el presupuesto pueda estar aprobado antes de fin de año y entrar en vigor el 1 de enero.

El proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2024 asciende a 12.473 millones de euros, lo que supondrá una variación del 0,3 por ciento y 41,7 millones más respecto a 2023.

"Trampear" datos para enmendar el presupuesto

Durante su intervención en el pleno, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha acusado a PP y Vox de "trampear" datos económicos y utilizarlos de manera "descontextualizada y tergiversada" para presentar una visión "apocalíptica y negativa" de la región en sus enmiendas a la totalidad del presupuesto.

El titular de Hacienda, que ha defendido el proyecto por ser cuentas "prudentes y moderadas" que buscan mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, ha indicado que en su enmienda a la totalidad Vox solo critica el 1,2 por ciento del presupuesto mientras que el PP critica el 10 %, lo que ha considerado que es más propio de enmiendas parciales que de enmiendas a la totalidad.

Asimismo, ha reprochado a ambos grupos de la oposición que no hayan presentado texto alternativo y, por tanto, los castellano-manchegos no puedan conocer qué harían para trabajar por la región; así como que digan que son unos presupuestos "continuistas" como si esto fuera un "defecto grave" y no lo lógico después de ocho años de Gobierno.

Críticas por el pacto PSOE - Junts

Por su parte, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha manifestado que le "repugna y asquea" el pacto "vergonzoso, indignante y humillante" alcanzado por el PSOE con Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, así como ha considerado que "inhabilita de lleno los presupuestos de Castilla-La Mancha" porque no tienen en cuenta este escenario.

La portavoz del grupo popular en el parlamento castellano-manchego, Carolina Agudo, ha indicado durante la defensa de la enmienda a la totalidad de su grupo que el pacto PSOE-Junts, que conllevará "amnistía, referéndum y ruptura de la convivencia", afectará a Castilla-La Mancha porque la región seguirá "detrás de todo, a la cola, con los peores datos y pagando las fiestas de los demás".

Según el PP, la realidad social, política y económica actual del país no está contemplada en los presupuestos y por ello el grupo popular ha presentado una enmienda a la totalidad para solicitar la devolución de unas cuentas "irreales" como sus previsiones y que "no tienen en cuenta las limitaciones de un Gobierno en funciones" que tendrá que prorrogar los Presupuestos Generales del Estado.

Vox cree que el presupuesto es un "despropósito"

El presidente del grupo Vox en las Cortes, David Moreno, ha sido el encargado de defender la enmienda a la totalidad de su formación y ha considerado que no pueden ser "corresponsables del despropósito" que a su entender suponen las cuentas regionales, que "llevan a la ruina a más familias".

Moreno ha considerado que los presupuestos "no son lo que necesitan las familias", pues ha augurado que no servirán para bajar el paro ni reducir las listas de espera en sanidad, del mismo modo que tampoco bajarán los impuestos "a pesar de que se está recaudando más que nunca" por la inflación.

"Son unos presupuestos idénticos a los anteriores", ha afeado Moreno al Ejecutivo regional, por lo que ha advertido de que se obtendrán los mismos resultados, que ha resumido en: "Más deuda, más pago de intereses y las mismas dificultades que padecen los castellano-manchegos".

Críticas del PSOE a PP y Vox

En cambio, el diputado del grupo socialista en las Cortes Fernando Mora ha criticado la visión "negativa" de la región que recoge el PP en su enmienda a la totalidad de los presupuestos para 2024, así como ha reprochado a Vox el carácter "ideológico" de su enmienda.

Mora ha lamentado que al PP nunca le gusten los presupuestos que elabora el Ejecutivo socialista y que su papel sea "dar números negativos", si bien ha acusado al grupo popular de "inventar los puntos débiles" y hasta la interpretación de los cuadros de cifras que incluyen en su enmienda, de modo que uno de los cuadros refleja la bajada del paro y sostienen lo contrario.

