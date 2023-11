Piden la dimisión de Page por quedarse en "minoría" dentro del PSOE

"Cuando un líder se queda en minoría en su partido lo normal es dimitir, máxime cuando lo hace en un tema tan sensible como la formación del Gobierno de España". Así se ha expresado Juan Ramón Crespo, coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, en referencia al presidente autonómico, Emiliano García-Page, después de que este se haya mostrado en contra de los pactos de Pedro Sánchez en varias ocasiones.

En un artículo de opinión, Crespo, que concurrió a las elecciones autonómicas el pasado mes de mayo junto a los principales partidos de izquierdas y tan solo consiguió 44.000 apoyos, ha criticado que García-Page haya intendo "buscar el protagonismo" durante las últimas semanas criticando los acuerdos para formar gobierno con el objetivo de "dañar a su secretario general", Pedro Sánchez.

"Ha dado a conocer su posición contraria cada vez que ha tenido ocasión. La última, aprovechando el debate que hubo en el Comité Federal del PSOE, cuando dejó claro que tanto él como la delegación castellano-manchega habían sido los únicos que no solo no habían aplaudido la decisión de la mayoría, sino que se habían opuesto de forma rotunda", ha señalado el coordinador de IU, que ha resaltado que la respuesta de la militancia "también ha sido clara" en la reciente consulta llevada a cabo por el partido para conocer si apoyan o no los pactos, una respuesta que "ha dejado a García-Page en minoría".

"El 78,57 % de los afiliados y afiliadas de Castilla-La Mancha ha dicho 'sí' a que Sánchez forme gobierno con Sumar y otras formaciones políticas. A pesar de que las decenas de portavoces, asesores y voceros de Page pretentan lo contrario, nadie puede negar que los votantes de la consulta eran perfectamente conocedores del alcance de su voto", ha indicado.

Defender lo indefendible

Crespo ha señalado que "cuando un líder se queda en minoría en su partido, lo normal es dimitir", pero ha criticado que "lo que es normal en cualquier parte del mundo, no es de aplicación en Castilla-La Mancha".

"Aquí, los voceros del Gobierno y del PSOE castellano-manchego, sabedores de que no existe una masa crítica que les vaya a cuestiones, se ven con fuerzas suficientes para, en el empeño de justificar y mantener sus sueldos, defender lo indefendible. Y, para apoyar la posición de su presidente, no dudan en desautorizar a sus propios compañeros, descalificando la opinión libremente expresada con su voto", ha expresado.

El líder de IU ha lamentado que "en esta región es más relevante que una persona, que aunque sea hermano gemelo del presidente regional no deja de ser un afiliado más, abandone la militancia en un partido a que la militancia de ese mismo partido haya desautorizado a ese presidente dejándolo en minoría".

"Parece que es más necesario que nunca, por higiene democrática y para que en nuestra región nazca un sano y colectivo pensamiento sociocrítico, que venga un niño y diga en voz alta que «el emperador está desnudo»", ha zanjado.

