Page denuncia la "falacia de exagerar la pluralidad para romper la unidad de España"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha denunciado la "gran falacia" que es "exagerar la pluralidad y la diversidad para romper la unidad de España", ha afirmado.

Así lo ha manifestado el líder regional en referencia a la posible amnistía a los líderes del 'procés', durante la firma de los convenios de colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la comunidad en Alarcón (Cuenca), "localidad que alumbró el primer Estatuto de Autonomía.

"Las grandes y pequeñas poblaciones formamos parte de una misma comunidad. Hemos creado una identidad nueva que no se ha planteado como arma arrojadiza para ser mejores, pero sí para no tener menos. Nos sentimos encantados de tener una autonomía y de ser castellano-manchegos porque nos sentimos previamente orgullosos de ser españoles que es además la unidad que nos permite la diversidad. Tenemos autonomía porque lo permite la Constitución. Cada vez que en este país alguien habla de pluralidad, me echo a temblar, porque lo dice para tener más dinero, más privilegios o romper la unidad", ha expresado.

Una diversidad que, para Page, "enriquece" al pueblo, pero que, si se exhibe para lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza, "malo".

Acuerdos como "norma general"

Por otro lado, ha puesto el foco en que, en la Transición, alcaldes de todos los colores políticos se dieran la mano, hablaran, compartieran problemas y firmas "y no los llamaban colaboracionista o los señalaban con el dedo como un energúmeno". "Nuestro sistema de convivencia se ha cimentado en el hecho de acordar. Yo ahora, si coincido en algo con un dirigente del PP, me llaman colaboracionista. Una cosa es no conseguir los acuerdos y otra cosa es demonizar, desterrar el hecho en sí de acordar", ha reconocido.

Por ello, expresa que "todo lo que se pueda arreglar por acuerdos siempre es mejor que dándose de cabezazos contra la pared o contra el contrario". "Yo cuando puedo coincidir con otros lo hago y además lo digo con mucha claridad, sin ser colaboracionista. Si mañana Puigdemont, pongamos un caso, pacta, le van a llamar colaboracionista los suyos, bueno, 'botifler'", ha afirmado el líder castellano-manchego.

Por último, ha instado a no ver como algo negativo el hecho de hablar entre partidos. "Acordar tendría que ser la norma general y no hacerlo la excepción. Lamentablemente, hoy pasa a lo contrario en este país nuestro y lo lamento muchísimo porque de todo eso devienen muchas cosas", ha sentenciado.

