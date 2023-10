Paco Núñez rechaza la amnistía y aboga por una repetición de las elecciones generales

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha abogado por una repetición de las elecciones generales para "poder ir a votar sabiendo los verdaderos proyectos políticos de cada partido", ante la posible amnistía a los líderes del 'procés' en el marco de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez.

Así lo ha pedido en el acto organizado por el PP nacional en la plaza del Ayuntamiento de Toledo para protestar contra la amnistía, liderado por el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que también ha contado con la intervención del alcalde 'popular' de la ciudad, Carlos Velázquez.

Núñez ha comenzado su intervención dando las "gracias" a Feijóo por elegir Toledo para el acto y a los que han llenado la plaza para "alzar la voz en defensa de la unidad de España". "Toledo nos acoge con un gran alcalde a la cabeza, que está haciendo un grandísimo trabajo y que está recuperando la ciudad tras 16 años", ha expresado.

En este sentido, ha cargado duramente contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, por la amnistía, acusándolo de "fraude electoral". "No se puede ocultar lo que se pretende hacer o directamente mentir sobre sus intenciones. Esto es cometer fraude electoral porque no puedes ir a las elecciones diciendo que no pactarás la amnistía y ahora regalarla a cambio de nada. Ni tampoco decir que no habrá referéndum y que ahora conozcamos por boca del independentismo que se está negociando. No es lícito ni ético engañar al pueblo", ha denunciado el líder de la oposición castellano-manchega.

Para Núñez, Pedro Sánchez está "enfrentando y dividiendo a españoles, utilizando las autonomías para generar desigualdades", por lo que ha mostrado su convicción de que la mejor opción sería la repetición electoral. "Feijóo ganó las elecciones generales en Castilla-La Mancha y en España y más pronto que tarde será presidente del Gobierno. Y también es inevitable que en Castilla-La Manche gobierne el PP", ha afirmado.

Page es un "inmoral"

Durante su discurso, Paco Núñez ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y al resto de políticos del PSOE de estar "plegados ante el sanchismo", unos por "convicción" y otros por "temor".

En este punto, ha criticado que Page no acudiese al Senado a hablar de la unidad de España y de la amnistía, ofreciendo "una versión cobarde" y criticando que ante la prensa "ofrezca una versión" y en las instituciones "sea distinto". "Page dijo que antes de que se rompa España se romperá el PSOE. Por eso le digo, que entre sus obligaciones tiene que estar defender a Castilla-La Mancha y a la unidad de España antes que al PSOE de Sánchez", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado que el PSOE haya decidido "censurar cualquier asunto que tenga que ver con España" en las Cortes de Castilla-La Mancha, en referencia al cambio de reglamento aprobado para evitar temas que vayan más allá de la comunidad. "Francina Armengol ha secuestrado el Congreso de los Diputados y Page ha hecho lo mismo en las Cortes castellano-manchegas", ha lamentado.

Por ello, en referencia al presidente regional ha manifestado: "Aquel que dijo que la amnistía no tenía base moral debe saber que si con sus votos hay amnistía él se convierte en un inmoral. Aquel que dijo que la unidad de España y la igualdad de los españoles son dos caras de la misma moneda tiene que saber que si con su voto se rompe la unidad de España será cómplice. Aquel que dijo que la factura de las desigualdades de la amnistía la pagarán las generaciones futuras tiene que que saber que, si con su voto hay amnistía, serán nuestros hijos quienes paguen un problema generado por ellos. Page será cómplice de todos los problemas que genere Pedro Sánchez en el país".

Por último, ha clamado que "ni la región ni sus ciudadanos" se van a "arrodillar ante Sánchez". "Por eso le pido al todo el PP de la comunidad y a los vecinos de esta que nos movilicemos y levantemos la voz frente al sanchismo en defensa de España, de la igualdad y de la libertad", ha sentenciado.

