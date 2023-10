Carlos Velázquez dice 'no' a la amnistía: "Toledo será un muro contra el independentismo"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha gritado "no a la amnistía" durante su discurso en el acto organizado por el Partido Popular nacional en la plaza del Ayuntamiento, con la presencia del líder Alberto Núñez Feijóo y el presidente 'popular' castellano-manchego, Paco Núñez. Una cita desde la que ha erigido a su ciudad como "muro contra el independentismo", para no "dar un cheque en blanco a quienes han querido romper la unidad de los españoles".

Velázquez ha comenzado su intervención dando la "bienvenida" y las "gracias" a Feijóo por llevar el acto a Toledo, una ciudad que ha sido "escenario del origen de España y de la unidad del territorio".

El regidor ha afirmado que han recuperado Toledo tras 16 años de Gobierno socialista para convertirla en una de las mejores ciudades de España. "Os pedimos el voto para que el Ayuntamiento no fuera más una herramienta al servicio del sanchismo, de los independentistas o del brazo político de ETA. Quienes gobernaban aquí no fueron capaces de posicionarse frente al gobierno de Sánchez, en contra de la derogación del delito de sedición, en contra de las rebajas por las penas de malversación o en contra de la ley del 'sí es sí'", ha expresado.

Para Velázquez, el PSOE toledano decidió "defender los intereses de un Pedro Sánchez que no tiene límites antes que los de los toledanos". Por ello, ha puesto en valor la importancia de "decir 'no' a un Gobierno que nos avergüenza, que pretende acabar con la igualdad de los españoles ante la ley". "La igualdad no es de izquierda ni de derechas y en el PP la defenderemos aquí y donde sea porque lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Hay que decir 'no' a utilizar las instituciones y la gobernabilidad de España con fines partidistas, a poner en riesgo la unidad de España y a la bochornosa negociación de un gobierno con un prófugo de la justicia que hoy sería detenido si pusiera los pies en España", ha explicado.

'Sí' a la unidad, la igualdad y la Constitución

Por ello, ha instado a decir 'sí' a la unidad de España, a la igualdad de los españoles y a la Constitución como garantía del Estado de Derecho. "Tenemos el deber de hacer que Toledo sea un muro contra el independentismo y una herramienta al servicio del bien común en España", ha reconocido.

De este modo, el primer edil toledano ha pedido a los políticos del PSOE de Toledo que digan qué van a hacer, para saber "si van a elegir la igualdad de los españoles o si van a votar a favor de la amnistía".

Por último, ha recordado que todo esto "no pasaría con Feijóo como presidente de todos los españoles, que saben lo que defendemos: nadie por encima de la ley, nadie por encima de la igualdad y nadie por encima de la unidad de España". "Feijóo, pronto serás presidente de los españoles y podrás demostrar que gobernar no es ceder, que dialogar no es claudicar y que el futuro de nuestro país no se puede construir sin igualdad, respeto a las leyes y sin creer en la unidad de España. Gracias por decir alto y claro lo que los españoles quieren y piensan", ha sentenciado.

