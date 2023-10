Avisan que las protestas de Geacam seguirán mientras traten a los interinos "como un kleenex"

Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado este lunes ante las puertas de la Delegación de la Junta en Guadalajara para protestar contra los despidos de unos 400 trabajadores eventuales y fijos-discontinuos de Geacam.

Además, han adelantado que la movilización tendrá continuidad mientras la Junta de Castilla-La Mancha y esta empresa no dejen de tratar a los interinos como "un kleenex de usar y tirar".

Durante la concentración, han pedido que "no se trate a estos empleados de la forma que se está haciendo, contratándolos unos meses para luego dejarlos en la calle". Por ello, ha habido lemas como '¡Con cuatro meses, no comemos!', 'No más precariedad', 'Bomberas forestales, precarias laborales' o 'Nuestros pueblos están vacíos'.

Críticas

Para David Alcázar, de Solidaridad Obrera, "se está volviendo al modelo previo al incendio de La Riba de Saelices de julio de 2005, donde los puestos para incendios durante cuatro meses son ocupados por gente que no está formada".

Por su parte, Iván Moncada, de CSIF, cree que "se están invirtiendo medios y esfuerzos en formar a trabajadores a los que luego no se les da estabilidad laboral, sino que se les está echando a la calle".

De su lado, el presidente del comité provincial y bombero forestal en el retén también de Guadalajara, Iñaki Blanco, ha recordado que solo en la provincia alcarreña son más de 100 las personas que se ven afectadas por esta situación. "Los incendios se apagan en invierno. Además, si la Consejería está buscando el modo de asentar población en las zonas más despobladas, Geacam tiene la capacidad de poder crear asentamiento poblacional pero no lo hacen", ha remarcado.

