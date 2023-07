Isabel Rodríguez: "Si gobiernan PP y Vox, hay un serio riesgo de deterioro democrático"

La entrevista, concertada para hacerla coincidir con el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, no se celebra en Moncloa, sino en la sede socialista de la madrileña calle Ferraz. “Para evitar cualquier polémica sobre la utilización de las instalaciones del Gobierno en campaña electoral”, señalan sus colaboradores.

En el partido se respira una tranquilidad absoluta, impropia de las citas electorales. Si no fuera por los eslóganes de adorno –“España Avanza. Vota PSOE”– o porque se han elegido minuciosamente los datos para sacar músculo de los logros del Gobierno, nadie diría que estamos a las puertas del 23-J.

Isabel Rodríguez (Ciudad Real, 1981) llega corriendo, muy acalorada. Es normal, teniendo en cuenta que a esa hora el termómetro marca 37° en Madrid. Tras la entrevista sale pitando para su circunscripción.

La ola de calor sirve de excusa para entrar “en materia”, haciendo un paralelismo con la “soflama” y la elevada temperatura política a la que ella contribuye: “El PP siempre ha utilizado la mentira. Lo hizo el 11-M, en la guerra de Irak y ahora en las pensiones”.

Afirma para abrir boca. Cuando Pedro Sánchez decidió que fuera la cara y la voz del Gobierno socialista, su perfil encajaba como anillo al dedo en el triple objetivo del presidente: rejuvenecer el Gobierno, apostar por mujeres con experiencia en gestión y fortalecer el poder municipal.

Se enteró de su nombramiento como ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en la playa. Inmediatamente, comenzó a moverse en Moncloa como pez en el agua y a sortear los enfrentamientos entre la parte socialista y la de Unidas Podemos.

Han pasado sólo dos años desde entonces, y aunque no era una novata en la cosa pública y estaba curtida en mil batallas políticas, se ha dejado muchos jirones en el cargo durante estos tiempos revueltos, aunque ella niega la mayor: “Ser portavoz no me ha debilitado. Servir a España es un honor”.

En su tierra estaba considerada como “una pata negra” que tiene el socialismo en las venas. En su día ya ejerció de portavoz de Gobierno de Castilla-La Mancha; fue la senadora más joven de España con 22 años y en su paso como diputada por la Carrera de San Jerónimo se situó una estrella ascendente.

Las extrañas piruetas de la política hicieron que, en su día, apostara por Susana Díaz en las primarias y antes fuera una ferviente activista de Eduardo Madina y amiga de Patxi López. Ahora se declara sanchista: “Del sanchismo del salario mínimo, de la subida de las pensiones y de las becas".

Añade que nunca ha tenido el corazón partido entre Page y Sánchez, aunque reconoce evidentemente las discrepancias. Eso sí, dice que Pedro Sánchez es “el presidente más valiente que ha tenido España” y desea que sus resultados electorales sean los que obtuvo Page en Castilla-La Mancha.

Si se cumplen todas las encuestas, excepto la del CIS de Tezanos, el PP podría gobernar solo o en compañía. ¿Pedro Sánchez conseguirá doblar el pulso a los sondeos que le sitúan como perdedor?

Estoy segura de que el PSOE va a ser la primera fuerza política y vamos a poder gobernar. La encuesta que yo reclamo a la ciudadanía española y a la castellano-manchega es la gran encuesta de las urnas.

Tengo mucha confianza en que la acción del Gobierno, que ha sido impecable e incuestionable, va a ser reconocida por la sociedad española. Vamos a conseguir que los ciudadanos, Pedro Sánchez y el PSOE doblen el pulso a las encuestas.

¿Es cierto que la posibilidad de que ustedes lleguen a la Moncloa se está jugando en 14 provincias y que por eso el presidente del Gobierno dejó de asistir a la cena que tenía con los líderes latinoamericanos para acudir a un acto en Huesca?

No es que se jueguen las elecciones en 14 provincias. Quien se la juega no es el PSOE, es España. Lo que está en juego es avanzar o retroceder. Está en juego la reforma de las pensiones, la reforma laboral, las políticas económicas e industriales. En definitiva, está en juego el futuro.

Quien se la juega es la España democrática tal y como la concebimos. Hay graves amenazas a los principios básicos de la democracia española como el reconocimiento de la igualdad de las personas, de la violencia machista o del Estado de las Autonomías.

¿Me está diciendo que si gobierna el PP con Vox hay un riesgo serio de involución democrática?

Si gobiernan el PP y Vox, hay un serio riesgo de deterioro democrático y esto no es una frase hecha ni un eslogan, es ya una realidad donde están gobernando juntos. Nuestra democracia con ellos está en riesgo. Respetar la democracia española es respetar los principios básicos constitucionales, como que todos los seres humanos somos iguales sin distinción de sexo, raza o religión.

Cuestionar la democracia española es cuestionar su modelo territorial. El socio de Feijóo está demostrando en los ayuntamientos en los que gobierna hasta dónde está dispuesto a llegar. Y también es muy importante la verdad para la democracia.

"Sólo un cínico como Feijóo es capaz de pedir que gobierne la lista más votada, cosa que él no hace"

¿No cree que si el PP ganara las elecciones y ustedes con su abstención facilitaran la investidura, como hicieron con Rajoy en 2016, se impediría la llegada de Vox al Gobierno?

La petición de que gobierne la lista más votada que hace Feijóo es de un cinismo absoluto. Feijóo está reclamando lo que no es capaz de dar, y eso le define. Es increíble que la misma persona que ha propiciado 140 acuerdos con la ultraderecha en España en municipios y autonomías, la misma que ha permitido que en Canarias gobierne otra lista que no ha sido la más votada, o que en Extremadura no gobierne Fernández Vara, ahora pida lo contrario. Sólo un cínico como Feijóo es capaz de exigir lo que no está dispuesto a dar. La lista más votada va a ser el PSOE y nosotros vamos a gobernar.

Usted ha dicho que lo que es bueno para España es bueno para el PSOE. ¿No sería bueno para España que no estuviera Vox en el Gobierno?

Lo mejor para España es el apoyo masivo al PSOE porque apoyar a Feijóo significa que Vox está en el Gobierno, y eso es nefasto para España.

¿Qué impacto ha tenido en la campaña que Pedro Sánchez perdiera el cara a cara con Feijóo?

La campaña está claramente en remontada. Lo más grave que ocurrió en ese debate es que en democracia nunca puede ganar la mentira, y lo que vimos fue al líder de la oposición mintiendo más que hablaba.

Pretendió engañar a todos cuando dijo que en España el PP revalorizó las pensiones, cuando en 2012, 2013 y 2017 lo que hizo fue congelarlas. Feijóo mintió en el cara a cara y reiteró su mentira increpando a la entrevistadora que en Televisión Española le rebatió los datos. No hay mentira que tape los 250 euros que cada mes están cobrando de más los pensionistas españoles y castellano-manchegos gracias a las políticas de Pedro Sánchez.

¿Está llamando a Feijóo mentiroso compulsivo?

Sí. Ha demostrado ser un mentiroso. En esta campaña ha mentido muchas veces, y así lo han demostrado varias agencias de definición de los datos que ha dado en los debates. Quien miente tanto tantas veces es un mentiroso. Además, mentir sobre las pensiones es muy grave porque crea incertidumbre a nuestros mayores.

"El PP siempre ha utilizado la mentira como herramienta. Lo hizo el 11-M, en la guerra de Irak y ahora en las pensiones."

Bueno, finalmente, el candidato del PP ha pedido disculpas señalando que fue una inexactitud.

No, no ha pedido disculpas a la periodista, aunque dijo que lo haría. Lo que ha hecho es poner excusas y decir que fue una inexactitud. Si uno dice muchas inexactitudes a sabiendas, está mintiendo mucho a sabiendas. Ya utilizaron esa herramienta en la gran mentira del 11–M, o en la guerra en Irak, y ahora la mentira son las pensiones.

Además de eso, Núñez Feijóo ha propuesto reeditar los pactos de la Moncloa, ¿eso sería factible?

Los pactos ya existen. Esta ha sido la legislatura del pacto, y de hecho se han recuperado todos los pactos que rompió el PP de Rajoy. Recuperamos el pacto de Toledo, el diálogo social, los pactos con las Comunidades Autónomas y con los ayuntamientos.

Hacía tiempo que en España no se pactaba tanto como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. El PP puede pedir que se firmen papelitos, pero el presidente del Gobierno le ofreció a Feijóo once grandes pactos y todavía seguimos esperando. Feijóo no puede pedir lo que no da.

¿A usted cree que les dará votos airear la foto que el líder del PP se hizo con un narco hace 28 años?

Lo que creo es que la vida pública es ejemplaridad, y en algo tan grave como la droga y el dolor de muchas madres habría requerido alguna explicación adicional. Al menos también una petición de perdón.

¿Qué diferencia hay entre un Gobierno del PSOE con Podemos y con apoyos de ERC, Bildu, etc. y uno del PP con Vox?, porque para muchos el Gobierno de coalición es el que ha blanqueado ahora una alianza con Vox…

Esto no va de hacer comparaciones. Esto va de democracia, de avanzar o de retroceder. De apostar por modelos inclusivos y de progreso o de negar el pan y la sal a los que no piensan como tú.

Usted cuestiona que el PP es un partido con representación democrática, aunque pacte con Vox?

El PP es un partido con representación democrática en el Parlamento que durante los últimos 4 años ha estado en rebeldía porque se ha negado a cumplir la Constitución.

Pues fíjese, Feijóo ha dicho en El Español que Vox no es un buen negocio y que él se siente más cercano a Page, y si necesita 20 escaños hablará con él… ¿Lo que está diciendo es que también Pedro Sánchez se juega su liderazgo el próximo domingo?

Lo que está en juego el próximo domingo es el futuro de España, y lo que Feijóo ha conformado con la ultraderecha debería imitar las buenas políticas progresistas que está haciendo el Gobierno de Emiliano García-Page. Lo que puede hacer es que esos gobiernos tengan consejerías de Igualdad, como la tiene el Gobierno de Page, y también que tengan altas inversiones en sanidad o en educación pública, como las que tiene Castilla–La Mancha.

"Puedo mirar a mi gente, a mis paisanos, con la cabeza bien alta sabiendo que hemos servido a este país en el peor momento de la historia reciente"

¿A usted el hecho de haber sido la cara y la voz del Gobierno de Pedro Sánchez le ha perjudicado en su tierra?, porque haber perdido en su pueblo debe ser muy doloroso, ¿no?

Voy a concurrir a las elecciones y no creo que ser la portavoz del Gobierno me haya debilitado, al contrario. A mí me llena de orgullo ser la portavoz del Gobierno. Para cualquier socialista servir a España es un honor, y hacerlo en el Gobierno de Pedro Sánchez, que es el que más ha invertido en políticas sociales de la historia reciente de nuestro país es un inmenso orgullo. Yo puedo mirar a mi gente, a mis paisanos, con la cabeza bien alta sabiendo que hemos servido a este país en el peor momento de la historia reciente.

Sea como fuere, Emiliano García-Page se ha enfrentado a Sánchez en temas muy importantes como los indultos, la sedición, la malversación, etc. y ha conseguido mayoría absoluta. ¿Ese no es un síntoma claro de que el Gobierno ha cometido errores?

Sánchez y Page tienen perfiles distintos, pero el socialismo es el gran partido en Castilla–La Mancha y el PSOE es el partido más importante de España. La ambición que debemos mantener siempre es aspirar a las mayorías que ha logrado el presidente Page, y eso es lo que queremos ahora con Pedro Sánchez. Yo voy a estar siempre defendiendo al PSOE de Castilla–La Mancha, los intereses de mi tierra, y defendiendo a la vez los intereses de España.

"Nunca he sentido mi corazón dividido entre lo que defiende Pedro y lo que defiende Emiliano"

Dígame, ¿cuántas veces ha tenido su corazón dividido en dos entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page?

Nunca he sentido mi corazón dividido en dos entre lo que defiende Pedro y lo que defiende Emiliano. Al contrario, he estado muy tranquila sabiendo que Castilla-La Mancha ha ganado en las elecciones autonómicas con el Gobierno de Sánchez en la Moncloa. Gracias a la colaboración entre el Gobierno de Castilla–La Mancha y el Nacional se han producido avances significativos en temas tan importantes como el agua, el hidrógeno verde, la industria agroalimentaria, el sector turístico, etc. El Gobierno de Page ha estado acompañado por el Gobierno de Pedro Sánchez, como nunca, en la gestión, en la respuesta y en la inmediatez. El Gobierno de Rajoy cerraba puertas a Castilla-La Mancha y el de Sánchez las ha abierto.

¿Cómo es su relación con Emiliano, al que algunos ya miran en clave de sucesión?

Emiliano García-Page es un gran presidente de Castilla-La Mancha y un orgullo para los castellano-manchegos. Le tengo un gran cariño, y aunque en algunas ocasiones discrepamos, compartimos lo básico: el amor a nuestras siglas y a nuestra tierra.

"Soy sanchista de la España mejor que ha defendido el presidente, en la que creen la mayoría de los españoles"

Oiga, ¿usted es sanchista?

Sí, yo soy del sanchismo del salario mínimo interprofesional, de la subida de las becas, de la subida de las pensiones, de la apuesta por una España más moderna y mejor. Soy sanchista de la España mejor que ha defendido el presidente Sánchez que es la España en la que creen la mayoría de los españoles.

Sin embargo, muchos creen que ustedes han pagado un precio demasiado alto a Podemos, ERC o Bildu por sus apoyos… ¿Eso les puede dañar sus perspectivas electorales?

El ruido y la demagogia que se ha conformado en torno a esas teorías se desmonta con hechos y datos. Los hechos son que hoy Cataluña mira al futuro con el conjunto de España y se ha superado lo vivido en el 2017. Lo importante de los acuerdos parlamentarios que ha alcanzado este Gobierno se han traducido en bienestar, en subida de pensiones y en una reforma laboral que está propiciando mejores empleos.

¿Es verdad que usted ha aprovechado su sillón en Moncloa para hacer campaña de su partido?, porque le han abierto dos expedientes por vulnerar la neutralidad en los Consejos de Ministros…

Respeto todas las resoluciones de la Junta Electoral, aunque no las comparta, y por eso las he recurrido. Siempre he tratado de conciliar el derecho a la información, la libertad de expresión y los derechos electorales. Y creo que lo he hecho siempre con contundencia.

Una curiosidad, ¿qué piensa cuando oye a Rufián decir que obligaron a Sánchez a firmar los indultos?

Pienso que al señor Rufián le va muy mal electoralmente y también que lo que dice no se corresponde con la realidad. Ellos lo que pedían era la amnistía, y no la han conseguido, y sus dirigentes siguen inhabilitados. Aquí lo que se ha hecho es dar una respuesta política a un problema que nunca debió salir de la política.

Vamos, que si Puigdemont pone un pie en España gobernando ustedes será puesto a disposición de la Justicia…

Si Puigdemont viene a España responderá ante la Justicia. De hecho, los Tribunales Europeos finalmente han dado la razón al Tribunal Supremo y al Gobierno de España.

"Si votan a otras formaciones de la izquierda distintas al PSOE ese voto no se convertirá en escaños"

¿Por qué hay que votar al PSOE y no a Sumar?, ¿en qué se basa su apelación al voto útil?

Apelo al voto útil porque en circunscripciones como la mía, ni en los mejores momentos de Podemos, cuando nos decían que iban a sorpassar obtuvieron escaño. Si se vota a otras formaciones políticas de la izquierda distintas al PSOE, ese voto no se convertirá en escaños. El voto útil de la izquierda debe aglutinarse en torno al PSOE.

Vamos, que piensa que al final Sánchez se va a suceder a sí mismo…

La España que ha liderado el presidente Pedro Sánchez basada en mayor justicia social y en avances, no sólo sociales sino también económicos, se merece culminar esta obra, y nadie mejor que él para desarrollarlos en beneficio de la sociedad española.

¿Y qué hay de cierto en esa imagen tan extendida de que el presidente es un killer, capaz de lo que sea para seguir en el poder, un hombre frio y calculador obsesionado con él mismo?

Esa es una imagen falsa construida por sus adversarios para debilitarle. Creo que Pedro Sánchez es el presidente más valiente que ha tenido España porque le ha tocado gestionar la mayor adversidad de los últimos tiempos. Es una persona capaz de liderar no sólo en su país sino en Europa y en el mundo.

¿Si gobierna el PP y levantan alfombras van a encontrar un país solvente o endeudado?

Cada año el Gobierno ha superado sus propias previsiones en torno al indicador de la deuda en torno al PIB. De hecho, estaríamos ya por debajo del 110% si no fuera porque nos hemos tenido que hacer cargo de los 35.000 millones de euros de la Sareb, del “banco malo”, que es una de las herencias que nos dejó el Gobierno de Rajoy. Pedro Sánchez puede presumir de tener las cuentas claras, las manos limpias y los bolsillos de cristas. Es un político trasparente y ejemplar, y otros no pueden decir lo mismo.

Volviendo a Castilla-La Mancha, ¿cree que el trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad?

En esta legislatura hemos dado grandes pasos para ajustar el tema del trasvase a la legislación europea. Aquellos que niegan algo tan evidente como el cambio climático no tienen ninguna autoridad para gestionar un recurso escaso y que depende tanto del cambio climático como es el agua.

Dígame, ¿el gran error del Gobierno fue no valorar el deterioro electoral de la Ley del Sólo sí es sí, que al final ha tapado sus éxitos económicos?

Efectivamente la Ley fue un error, se refrenó y se enmendó. Y la economía es uno de los grandes éxitos del presidente del Gobierno. Hemos crecido por encima de la media europea, cuadriplicando algunos de los países de nuestro entorno, reduciendo la inflación a mínimos en apenas un año y generando más empleo que nunca, y de mayor calidad. En torno al 25% del empleo que se está generando es muy cualificado.

"La financiación autonómica es uno de los compromisos que llevamos en nuestro programa electoral y que no hemos podido alcanzar en esta legislatura"

¿Y la financiación autonómica es una de las cuestiones que tienen en su debe?

La financiación autonómica es uno de los compromisos que tenemos en el programa electoral que no hemos podido alcanzar en esta legislatura porque implica un gran acuerdo entre los territorios y los grandes partidos. De todos modos, hay que poner en valor que este Gobierno ha dotado de más recursos económicos que nunca en la historia democrática a las Comunidades Autónomas.

¿Que en torno a los 400.000 votos no se hayan podido recoger pone en cuestión la gestión de Correos?

Lo que no se puede hacer es poner en cuestión el sistema democrático o cuestionar un sistema garantista como es el voto por correo. Los datos que ha ofrecido la empresa pública dicen que el 98,2% ya han sido facilitados. Hay una importante participación del voto por correo y espero que ese sea el indicador de lo que ocurrirá con la participación del 23 de julio en las urnas.

Por último, dígame, ¿la A-43 y el famoso AVE a Lisboa que pasa por nuestra tierra, también son dos asignaturas pendientes?

En la A-43 se ha avanzado de manera importante en esta legislatura, primero con esa variante que se va a iniciar en la ciudad de Puertollano, cuya redacción del proyecto de construcción para licitar inmediatamente esa obra está ya muy adelantada para que sea una realidad. En cuanto al AVE, el Gobierno de España mantiene como prioridad el AVE a Lisboa.

