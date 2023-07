Emiliano García-Page ha presentado este miércoles las líneas maestras de su programa de Gobierno para los próximos cuatro años en Castilla-La Mancha en la primera intervención del debate de investidura. Durante casi dos horas y media, el presidente electo ha señalado su intención de abrir "una ventana de entendimiento" tanto con oposición como con administraciones de diferente color político en favor del desarrollo de Castilla-La Mancha. Entre sus planes, ha destacado la reforma del Estatuto de Autonomía que ya avanzó el PSOE para corregir una ley electoral que ha catalogado de "error democrático". En este sentido ha pedido a PP y Vox el apoyo para llevar a cabo la reforma o de lo contrario "será imposible que haya acuerdo en lo demás".

Page ha espetado al PP a limpiar esta "inmensa mancha en su expediente democrático" que salió adelante "con los votos de un solo partido". Así ha recordado que la "trampa electoral que hizo Cospedal" fue un "intento de golpe de mano para tener amarradas las elecciones permanentemente" aunque ello implicase que "un tercio de la población se quede sin representación".

Llegados a este punto, explicaba que a pesar de que el diputado que le dio la mayoría absoluta se dirimió por un estrecho margen en Ciudad Real, "el PSOE ha sacado el segundo mejor resultado en unas elecciones en la historia de Castilla-La Mancha, solo por detrás del que sacó Bono contra Suárez Illana".

Una de las condiciones que ha avanzado el PP para valorar el apoyo a esta reforma es no aumentar el número de diputados. Sobre este argumento, el presidente electo ha afirmado que "no me vale" esta "ley unilateral comenzó con 53 diputados hasta que apareció el señor Bárcenas y a medida que aparecía un milloncito en Suiza se fueron eliminando escaños hasta los 33 de ahora.

"A lo mejor me dejo pelos en la gatera pero si gana Vox, que gane Vox; si gana Podemos, que gane Podemos, pero no se puede gobernar por ley", añadía.

En varios puntos de su intervención, Page subrayado la necesidad de que en la legislatura que empieza se lleve a cabo una "colaboración entre administraciones", esencialmente con Diputaciones y Ayuntamientos, lejos del "sectarismo exagerado y el terrorismo político" que ha asegurado sufrió por parte del Gobierno de Cospedal cuando era alcalde de Toledo.

En líneas generales, el presidente ha resumido que su programa de Gobierno coincide con el programa electoral que ofreció como "contrato a la ciudadanía de Castilla-La Mancha" y que se plantea con una perspectiva a ocho años porque "para algunos proyectos, cuatro años se quedan cortos".

Pese a todo, ha recalcado que la experiencia le dice que este programa "seguramente se quedará corto" por lo que se lo toma como un programa "de mínimos".

