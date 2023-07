Page rechaza hacer de intermediario de Feijóo para que Sánchez apoye la lista más votada

Alto y claro. Y en contra. Así se ha mostrado este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ante la opción de convertirse en intermediario del presidente y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, para convencer a Pedro Sánchez de que apoye la lista más votada, tal como ha planteado el propio líder de los populares. "El PSOE no va a fiar su antonomía política a los intereses de ningún otro partido", ha dicho Page este miércoles en Toledo antes de entrar al debate de su tercera investidura en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Feijóo había asegurado que si gana las elecciones generales del 23 de julio pedirá a Sánchez que le deje gobernar y que si, como es previsible, se niega, llamará "a todos y cada uno de los barones del PSOE para que le convenzan", una hipótesis que Page ha rechazado rotundamente. El presidente de Castilla-La Mancha se encuentra entre los "sensatos" del PSOE a los que Feijóo dijo que acudiría para apoyar su investidura, pero Page ha dado la negativa por respuesta al líder del PP, al que todas las encuestas sitúan como ganador de las generales del 23-J.

En este sentido, Page ha dicho que "si el PSOE tiene que pedir opinión o consejo a alguien, lo hará a sus militantes", añadiendo además que "lo que tenga que hacer el PSOE no lo hará pensando ni en el PP ni en el propio PSOE, sino por España", dejando clara su posición al respecto. Aunque Feijóo no se refirió expresamente a Page con sus palabras sobre los "barones sensatos" del PSOE, el líder de los socialistas castellano-manchegos se ha dado por aludido después de una larga trayectoria de enfrentamientos políticos con Sánchez a lo largo de toda la lelgislatura. Conocidas son también las buenas relaciones de Page y Feijóo.

"Y además lo que tenga que hacer el PSOE, en un contexto o en otro, no será pensando ni en el PP, ni siquiera creo que tiene que ser en el propio PSOE, sino en el país, en España. Hombre, lo de sensato no me importa, pero lo de barones es que no me ha gustado nunca y sigue sin gustarme”, ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha.

Sobre Puigdemont

Por otro lado, García-Page, se ha pronunciado después de que el Tribunal General de la Unión Europea confirmara este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado Carles Puigdemont; circunstancia ante la que ha reclamado al Gobierno "y a todas las instituciones del Estado" que "se apliquen" para que "venga cuanto antes". "Sería lo interesante".

Así lo ha puesto de manifiesto momentos antes de participar en su tercer debate de investidura en el Parlamento de Castilla-La Mancha, donde ha asegurado que a Puigdemont "se le van a acabar las coartadas para no comparecer ante la justicia". "Nada va a terminar de arreglarse hasta que no se le apliquen las mismas leyes que al resto de españoles", ha abundado.

