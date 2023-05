Se ha recorrido Castilla-La Mancha de punta punta varias veces. Calcula que está haciendo al mes unos 18.000 km y desde que es presidente del partido pasa del los 900.000. Solo durante los quince días de campaña electoral ha visitado más de sesenta pueblos, con una media de siete actos diarios. No para, ni tampoco se queja pero, eso sí, se le ilumina la cara cuando la periodista le pregunta si se ha podido tomar un respiro: ”Me cogí unas horas libres el sábado día 20 para celebrar la comunión de mi hija Jimena, en el Casar (Guadalajara). Fue un día feliz, inolvidable para todos, que me sirvió para recargar las pilas en plena campaña.

Francisco Nuñez (Almansa-1982), licenciado en Ciencias Políticas y Máster en Gobierno y Administración Pública es un hombre amable y educado, cercano y correcto en las formas y en el tú a tú, pero implacable e inmisericorde con sus adversarios. Sus amigos dicen que el secreto de su éxito -el que le llevó a ser alcalde de su pueblo por mayoría absoluta dos legislaturas o convertirse en el segundo presidente más joven de una Diputación provincial después de Rajoy- está en su forma de ser y estar en política, campechana, directa y abierta.

Tiene una vitalidad contagiosa y durante la entrevista -de hora y media de duración celebrada en un conocido restaurante de la capital aprovechando un hueco entre dos actos políticos- no hay pregunta sin respuesta y al menos en apariencia no se inmuta. Ni siguiera cuando le preguntas si, como dice Emiliano García-Page, Feijóo pedirá su cabeza si no consigue ser el inquilino del Palacio de Fuensalida: “Se inventan bulos porque están desesperados. Ven que Page les abochorna porque no está en condiciones y saben que seré el próximo presidente de Castilla-La Mancha", sentencia.

Esther Esteban y Paco Núñez. Javier Longobardo

De cumplirse las encuestas Page ganaría las elecciones, pero hay posibilidades de que PP y Vox sumen. ¿Esta semana es crucial?

Las encuestas señalan que Page se aleja de la mayoría absoluta, tal como ha publicado la de El Español-El Digital de Castilla-La Mancha. Estamos en un momento histórico de nuestra democracia castellano-manchega, y les pido a los ciudadanos que lideren el cambio. Proponemos un nuevo ciclo de ilusión, ambición, gestión, consensos, moderación y diálogo para que la nuestra sea una Autonomía de primera, alejada de la dejadez de estos 21 años de socialismo.

¿Si necesita a Vox se plantearía un gobierno de coalición o sólo apoyos puntuales con el partido de Abascal?

Soy el candidato del cambio en Castilla-La Mancha, y estoy trabajando para que haya una mayoría suficiente de votos que me permitan gobernar en solitario. Espero que el domingo el cambio sea real en Castilla-La Mancha.

"No he tenido ninguna conversación formal con Abascal, solo le conozco de la etapa de Nuevas Generaciones"

¿Ha tenido últimamente alguna conversación con Santiago Abascal?

No. Yo no he tenido conversaciones con Abascal.

¿Le conoce?

Le conozco de la época de Nuevas Generaciones, pero no he tenido conversaciones formales con él. La única conversación informal fue un día que coincidimos en un pasillo del Congreso de los Diputados. Tengo un trato normalizado con todos los candidatos de Castilla-La Mancha, con el del PSOE, Podemos, Vox o Ciudadanos.

Vamos, que la receta de Feijóo de que gobierne la lista más votada aquí no se va a aplicar…

Nuestra opción es ganar las elecciones y gobernar para cambiar el rumbo de esta región y llevarla a altos niveles de prosperidad. Pido el voto de todos, los que en su día dejaron de votar al PP, el de los partidos que ya no tendrán representación, y el de aquellos que están avergonzados con la actitud de Emiliano García-Page. El presidente no está en condiciones, y muchos se avergüenzan. Hay que apostar por la moderación, la centralidad y por un gobierno sensato y tranquilo, como el que yo represento.

Paco Núñez en un momento de la entrevista. Javier Longobardo

Cuando dice que Emiliano no está en condiciones, ¿se refiere a condiciones físicas, políticas o intelectuales? Explíquese…

No está en condiciones, y sólo hay que echar un vistazo a cualquiera de sus mítines para sacar conclusiones de que no está bien. No hay más que verlo. No puede continuar al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Hemos visto episodios vergonzosos en campaña. Los ciudadanos tienen que estar orgullosos de sus líderes, de su presidente, y no avergonzados con actitudes como las de Page.

Lo que usted califica de vergonzoso para otros es cercanía, complicidad con su electorado o campechanía…

No tiene nada de cercano o campechano que Page haya cruzado una línea que no se debería de pasar nunca ni enpolítica ni en las relaciones humanas. Hasta los suyos lo saben y lo comentan en privado, aunque públicamente lo minimicen. Se avergüenzan porque es bochornoso.

¿De verdad cree que el 28-M Castilla-La Mancha dejará de ser un “feudo” socialista como ocurrió en Andalucía?

Castilla-La Mancha no es un feudo, y si Andalucía pudo acabar con el socialismo después de 40 años en el poder, Castilla-La Mancha también lo hará. Es verdad que ha habido actitudes de Page, como por ejemplo, con la alcaldesa de Talavera o hablando de la sexualidad de su hija, que recuerdan a los señores feudales, pero Castilla-La Mancha está por encima del PP, del PSOE y de cualquier partido. Ningún territorio pertenece a unas siglas sino a los ciudadanos.

"Page nunca ha votado contra las propuestas de Pedro Sánchez, los dos apoyan a Bildu"

¿Ustedes han hecho juego sucio poniendo la imagen de Otegi junto a Page, Sánchez o Maduro?

Nuevas Generaciones ha querido expresar con esa campaña un sentimiento popular, y hay que respetar la libertad de expresión de todos los partidos políticos. El director de la campaña de Page, Sergio Gutiérrez, es un diputado nacional y ha votado a favor de todos los temas que ha planteado Bildu: el pacto de investidura, la modificación del código penal, la Ley del sólo sí es sí... Page ha dicho literalmente que si no hay más remedio habría que pactar con Bildu ¿Qué es juego sucio? ¿justificar los pactos con Bildu o poner en un cartel a los protagonistas?

Hombre, Page se atrevió a decirle a Pedro Sánchez a la cara que él con Bildu ni agua y se ha opuesto a leyes como la del sí es sí, el tema de la sedición, etc...

Page y Sánchez son lo mismo, apoyan a Bildu porque los acuerdos se han hecho con el PSOE. Y Emiliano García-Page siempre hace lo mismo: lanza un titular en prensa nacional para dar la apariencia de que se aleja del discurso de Sánchez, pero vota con él. En política dos que votan lo mismo son lo mismo, y no ha habido una sola votación de Page distinta a las que ha propuesto Sánchez.

Paco Núñez considera que García-Page está "blanqueando" las políticas de Pedro Sánchez. Javier Longobardo

Pues según el PSOE, usted es el único candidato que recibe consignas desde Génova. Dicen que nunca le diría a la cara a Feijóo lo que él le dice al presidente del gobierno…

Tengo la inmensa fortuna de que el PP y el presidente Feijóo no están pactando con Bildu, ni lo harán jamás. Ni con el tema de la vivienda, ni con la ley del sí es sí, ni con nada. Yo con Feijóo jamás tendré la dicotomía que hoy tiene Emiliano con Sánchez. Page es el que está blanqueando las políticas de Pedro Sánchez aprobándolas en el Comité Federal y en el Congreso de los Diputados. No le hemos visto ni una sola vez que haya levantado la voz en sus órganos internos, ni jamas un diputado ha roto la disciplina de partido, ni siquiera con la ley del sí es sí, una de las más graves que se ha aprobado en democracia.

"No seré una correa de transmisión de Génova, pero con Feijóo jamás tendré la dicotomía que tiene Page con Sánchez"

Vamos, que no va a ser una correa de trasmisión de la calle Génova…

Si tengo que elegir entre Castilla-La Mancha y el PP elegiré Castilla-La Mancha. No seré una correa de transmisión de Génova porque afortunadamente Feijóo es un líder que respeta la pluralidad autonómica.

¿Usted en este tema está a favor de Ayuso cuando pide ilegalizar Bildu o con Feijóo cuando afirma que no es posible?

Me parece sensato y razonable revisar la ley de partidos que en su momento se utilizó para ilegalizar a Herri Batasuna; ahora debe servir para ver la posición de Bildu. Que haya etarras con delitos de sangre en las listas electorales es vergonzoso para los demócratas, por eso habría que revisar la ley de partidos.

Pues muchos dicen que el tema de Bildu les ha venido a ustedes bien electoralmente en la campaña…

Es falso que el tema de Bildu nos dé réditos electorales. Nada que le vaya mal a España le va bien al PP. Si hay un partido que cree en España y que nació para proteger la Constitución es el nuestro. Cuando hay condenados con delitos de sangre por terrorismo que ni siquiera se han arrepentido en una lista electoral, al PP no le va bien porque es un hecho gravísimo para la convivencia.

Quien continúa apareciendo en la campaña es Cospedal ¿A ustedes les quita votos que esté presente en los mítines del PSOE?

Aquí lo que se somete a las urnas el día 28 es la gestión de quien lleva 8 años de presidente, y 21 en el Gobierno. Yo no hablaré nunca mal de ninguno de los que han sido presientes de esta tierra, ni de Pepe Bono, ni se José María Barreda, ni de María Dolores ni tampoco de Emiliano. Tengo respeto por quienes han gestionado esta región en el pasado, cosa que Emiliano no hace.

¿Si es presidente se compromete a no compatibilizar su cargo con ninguno de alta responsabilidad en el partido o en otras instituciones? porque el talón de Aquiles de Cospedal fue que miró más a Madrid que a Castilla-La Mancha, ¿no?

Mi presente y mi futuro están en Castilla-La Mancha. Si soy elegido presidente me dedicaré exclusivamente a estar al frente del Gobierno de esta tierra. A mí no me gustan las duplicidades y es bueno dar ejemplo. Hace cuatro años rechacé ser senador y compatibilizarlo con ser diputado autonómico, cosa que no hizo Emiliano, que aceptó ser alcalde y Senador.

"Mi futuro, mi presente y mi compromiso es con Castilla-La Mancha"

Oiga, ¿y si usted no gana seguirá como líder de la oposición? porque Emiliano dice que ese mismo día Feijóo le cortará la cabeza, políticamente hablando…

El próximo domingo voy a ser presidente de Castilla-La Mancha. El PSOE sabe que el domingo va a perder las elecciones, están tan desesperados que se inventan escenarios absurdos. De todos modos, mi futuro, mi presente y mi compromiso es con Castilla-La Mancha.

Vamos que en el PP de Génova no habrá caza de brujas con los barones que no consigan gobernar, porque Feijoo se la juega, ¿no?

Lo que suceda en las elecciones municipales y autonómicas van a marcar la tendencia de las generales. El lunes Alberto Núñez Feijóo tendrá mucho más sencillo llegar a la Moncloa porque va a haber un apoyo masivo al PP en todos los territorios. La pregunta no es que hará Feijoo sino qué pasará con Sánchez y Emiliano.

La entrevista se desarrolla en un conocido restaurante toledano. Javier Longobardo

¿Tan seguro está que España se teñirá de azul? Porque si Feijóo no gana en las generales su futuro político será incierto, ¿no?

Feijóo ha conseguido en un año que un partido que estaba en depresión desde el punto de vista electoral se convierta en un partido ganador. Mi escenario es que ganaremos las municipales y autonómicas como primer paso para ganar las generales. La diferencia es que yo estoy orgulloso de Alberto Núñez Feijóo, no escondo las siglas de mi partido, ni reniego del líder nacional como hace Emiliano García-Page con los suyos.

"Haré un plan de choque para eliminar las listas de espera para poner el contador a cero"

Dígame tres medidas que tomará inmediatamente si es elegido presidente.

La primera aprobar una bajada fiscal para converger fiscalmente con Madrid y Andalucía. Voy a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, deflactar la tarifa del IRPF, eliminar el impuesto del patrimonio y suprimir todos los impuestos a la compraventa de suelo industrial. En segundo lugar, recuperaré de la carrera profesional para nuestros sanitarios. Y, como tercera medida, derogaré la ley de agricultura familiar por la que se le pueden expropiar las tierras a los agricultores.

Usted se comprometió ante notario a recuperar la carrera profesional sanitaria, ¿qué supondrá exactamente para el sector?

Supondrá dignificar la sanidad y retener el talento. Vamos a reconocer el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que están desempeñando y vamos a evitar la huida de profesionales y de talento del sector sanitario a otros territorios. Se trata de dar a todos el grado que les corresponda sea con plaza o interino.

¿Es una leyenda urbana o una realidad que el PP, si gobierna, liquida la sanidad pública para bonificar a la privada?

Es absolutamente falso que el PP quiera liquidar la sanidad pública. Yo lo que quiero es una buena gestión sanitaria. Nadie ha gastado más dinero e inversión en sanidad privada durante la democracia de lo que ha gastado el gobierno de Emiliano García-Page en estos cuatro años. Yo quiero modernizar la atención primaria, y poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera, porque no es de recibo que ahora se espere de media 150 días para operar a un niño. Como presidente voy a garantizar que la sanidad pública de Castilla-La Mancha sea de calidad, de excelencia y tenga los recursos que necesita. Tambien incluiré las últimas tecnologías en los hospitales de nuestra región.

Paco Núñez luce pulserita con los colores de la bandera de España y reloj. Javier Longobardo

¿Se compromete a eliminar las listas de espera?

Vamos a poner en marcha un plan de choque contra las listas de espera que primero ponga el contador a cero, y después genere una bolsa económica cada año en los presupuestos de la Autonomía para actuar de forma urgente y excepcional con las listas de espera que se puedan acumular anualmente.

¿Cuál será su relación con los agentes sociales, las pymes y los autónomos?

He firmado dos acuerdos, uno con ATA y otro con Ceat y además de bajar la fiscalidad y aumentar las ayudas directas a autónomos, extenderemos, entre otras medidas, a dos años la tarifa cero. Vamos a crear una oficina de captación de fondos europeos que nos permita que el dinero de Europa llegue directamente a los autónomos. El gobierno de Page ha devuelto cerca de 200 millones de euros porque no ha sido capaz de gestionarlos. También simplificaremos la burocracia. Creo en las pymes y en los autónomos, y convertiremos a Castilla-La Mancha en una pista de aterrizaje para nuevas empresas en este cambio de ciclo. En cuanto a los agentes sociales mi política será de diálogo y consenso.

"Page y yo no competimos en el terreno ideológico: El PSOE de Page apoya a los independentistas y a Bildu"

Dígame, ¿que Page y usted pesquen en el mismo caladero ideológico del centro le perjudica? Porque hay coincidencias increíbles, como la promesa de Page de crear 100.000 empleos y usted 120.000 en la próxima legislatura…

Emiliano y yo no competimos en el mismo terreno ideológico. No puede estar ideológicamente en mi terreno quien representa al PSOE que dirige Pedro Sánchez apoyado por los independentistas y Bildu. La gran diferencia es que Page da cifras, pero nunca explica de dónde las saca. Ha dado un titular, que creará 100.000 empleos, y yo he hecho un cálculo preciso de cómo puedo llegar a los 120.000 puestos de trabajo. He calculado cuánto va a generar la inversión internacional, la captación de nuevos fondos gracias al eje de desarrollo con Madrid y Andalucía, la formación profesional y la inserción del mercado laboral de nuestros jóvenes.

Una curiosidad, ¿va a haber un Garicano de Castilla-La Mancha?, ¿para estar en su gobierno habrá que tener carnet del PP?

Hay que gestionar con gente buena, profesional y de esta tierra. Tengo la inmensa fortuna de contar con un gran equipo de hombres y mujeres castellano-manchegos, que tienen una amplia experiencia profesional en la gestión pública y que formarán parte de un gobierno de calidad, con rigor y eficacia.

"Estoy a favor del Plan Hidrológico Nacional y en contra de los planes de cuenca"

Page ha dicho que el trasvase tiene fecha de caducidad ¿Cuál será su posición al respecto?

La fecha que a mí me urge es la de la llegada del Plan Hidrológico Nacional, que pondrá en marcha el presidente Núñez Feijóo. Hace año y medio firmamos por primera vez en la historia un pacto por el agua en Castilla-La Mancha, consensuado por todos, menos Podemos y los ecologistas, que Page ha sido incapaz de entregarlo en la Moncloa. Yo estoy en contra de los planes de cuenca que acaban de firmar Page, Sánchez y los ecologistas, y que, en el caso del Tajo, está sirviendo para llevar el agua a Portugal.

¿La promesa de avalar a los jóvenes el 20% de las hipotecas es suya o del psoe? Porque alguien de los dos la ha copiado.

El 22 de abril presenté públicamente, delante de 800 personas, y en presencia del presidente de la Junta de Andalucía, mi programa electoral, donde incluía este aval del 20% a las hipotecas. El programa electoral de Page yo no lo he visto en ningún sitio. No sé si existirá. Nosotros, además del aval hemos incluido aceptar la bonificación vía renta de los intereses de la adquisición de una primera vivienda para jóvenes y modificar la ley del suelo y de urbanismo para la construcción de nuevas viviendas accesibles para los jóvenes.

Usted ha anunciado una ley contra la ocupación de las viviendas ¿Hay recorrido autonómico para hacerlo?

La ocupación es un problema gravísimo, y hay recorrido autonómico para luchar contra ello. Hay que poner en marcha una ley contra la ocupación ilegal de viviendas en Castilla-La Mancha e incluir medidas como impedir el empadronamiento en las viviendas ilegalmente ocupadas, o dotar de más medios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para llevar a cabo desalojos de manera exprés e inmediata en 24 horas-48 horas. También habría que ir a un endurecimiento de las penas para estos casos.

¿La ley de caza se va a modificar?

La ley de caza hay que modificarla. La caza genera 620 millones de euros al año, y más de 24.000 empleos en Castilla-La Mancha. Yo he firmado un pacto con la mesa de caza que cumpliré punto por punto.

¿Y con los toros qué va a hacer?, ¿se enfrentará a los colectivos antitaurinos?

Si soy presidente habrá colectivos como los antitaurinos o los ecologistas radicales que no se van a sentir muy cómodos con las políticas que voy a implementar. Si tengo que elegir entre ecologistas o agricultores y ganaderos, yo ya he elegido a agricultores y ganaderos. Si tengo que elegir entre antitaurinos y tauromaquia, estoy con la tauromaquia.

"Rescataré al sector primario porque si quiebra se cae el PIB de Castilla-La Mancha"

Ha anunciado un plan de rescate para proteger al campo frente a la sequía ¿Cómo?

Efectivamente voy a poner en marcha un plan de rescate para el sector primario, con el objetivo de evitar la quiebra de los agricultores, los ganaderos, las bodegas y las cooperativas por culpa de la sequía. Si quiebra nuestro sector primario se cae el PIB de Castilla-La Mancha. Hay que ofrecer de manera urgente liquidez neta para poner en la cuenta corriente dinero a los afectados por las pérdidas. El sector primario me preocupa mucho y mi gobierno tomará medidas excepcionales para evitar su caída y su quiebra. Voy a luchar por flexibilizar la PAC. Y este sector seguirá siendo un pilar fundamental en la generación de empleo, de riqueza y de oportunidades. Page ha abandonado a su suerte al sector primario. En décadas no ha habido un gobierno que haya hecho tan poco y tal mal por la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha como este.

Oiga, ¿de verdad cree que Page quiere expropiar la tierra?, porque no sólo lo niega, sino que dice que si hubiera una sola expropiación se iría…

Si uno se lee el artículo 29 de la Ley de agricultura que se publicó el 17 del pasado mes en el Boletín Oficial de la Comunidad dice que si la tierra no cumple el fin social o económico para el que está destinada se puede iniciar el procedimiento de expropiación. Page ha aprobado la expropiación de tierras y si lo niega miente.

"Para mí sería un honor y algo inolvidable poder representar al Gobierno regional en la próxima procesión del Corpus de Toledo"

¿Si gana va a cambiar la ley electoral?

Mi prioridad no es, en absoluto, cambiar la ley electoral. Hay cosas más urgentes que hacer en Castilla-La Mancha.

Por último, mójese, dígame un resultado electoral.

No me gusta la política ficción, pero estoy convencido de que los castellano-manchegos van a apoyar el cambio en la autonomía. Además, vamos a ganar las cinco capitales de provincia y las cinco diputaciones. Hay una ola de cambio importantísima en esta Comunidad, que va a ser el reflejo de todo el país.

Vamos, que da por hecho que va a salir usted con el bastón de mando en la próxima procesión del Corpus de Toledo que está a la vuelta de la esquina.

Para mí será un honor y algo absolutamente inolvidable poder representar al Gobierno de Castilla-La Mancha en la procesión del Corpus en Toledo.

Esther Esteban conversa con Paco Núñez. Javier Longobardo

