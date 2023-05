García-Page contra las encuestas: "Esto no está de empatar, esto va a ir muy bien"

Emiliano García-Page confía más en su desarrollado olfato político que en las encuestas. El presidente de Castilla-La Mancha y candidato socialista a la reelección en las elecciones autonómicas del 28-M cree que "va a haber sorpresa" y que no se van a cumplir los pronósticos de los sondeos publicados en las últimas semanas. Todos ellos coinciden en que el PSOE ganará, pero que corre el riesgo de quedarse cerca de la mayoría absoluta y perder la Junta de Comunidades en favor de la suma PP-Vox.

"O la sorpresa me la llevo yo y no he visto por dónde me viene el golpe o también puede pasar que la sorpresa se la lleven ellos, porque esto no está de empatar, esto va a ir muy bien", ha asegurado García-Page este sábado en un acto organizado por el PSOE en Albacete para presentar la candidatura de Emilio Sáez a la Alcaldía. En la capital albaceteña y ante 400 personas, el también secretario general de los socialistas castellano-manchegos ha presagiado de esta forma una nueva y contundente victoria electoral favorable a sus intereses.

Durante su intervención, García-Page ha vuelto a apelar al voto útil y ha lamentado que, a su juicio, con algunas afirmaciones desde filas como las de Unidas Podemos "lo único que pueden conseguir es que entren el heredero de Cospedal más Vox", ha dicho en referencia al candidato del PP, Paco Núñez.

Numeroso público en el acto del PSOE en Albacete.

En su afán por ensanchar su espectro electoral y 24 horas después de hacer lo propio con varios excargos de Ciudadanos, el líder del PSOE de Castilla-La Mancha ha avanzado que, en caso de tener la responsabilidad de formar un nuevo gobierno tras el 28-M, espera contar con "gente de Yolanda Díaz" que "han dejado fuera de las listas de Podemos", algo que ha defendido porque conoce "a gente muy válida en ese entorno" de Sumar.

García-Page también ha dejado dos anuncios electorales este sábado: aprobar en la primera parte de la próxima legislatura una nueva ley de Formación Profesional (FP) que genere 10.000 plazas nuevas en este tipo de educación e impulsar en Castilla-La Mancha una ley de industrialización.

Por último, ha garantizado que, de seguir al frente de la Junta de Comunidades, mantendrá la inversión en áreas como la sanidad pública, "con la creación de más de 5.000 puestos de trabajo en la región en los próximos años".

