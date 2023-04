García-Page anuncia 12.000 contrataciones públicas si sigue al frente de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, con el objetivo de seguir reforzando los servicios públicos como la sanidad y la educación, contratará a más de 12.000 personas durante la próxima legislatura si el PSOE continúa gobernando en la región tras las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo autonómico y candidato socialista a la reelección, Emiliano García-Page, durante su participación en un encuentro informativo moderado por el jefe de economía de la cadena SER, Javier Ruiz, en el Casino Primitivo de Albacete.

García-Page ha avanzado que, si sigue al frente de Castilla-La Mancha tras los comicios, durante la próxima legislatura (2023-2027) "vamos a sacar más de 12.000 plazas" de empleo público, de las que 5.000 servirán para fortalecer el sistema sanitario y 4.000 el educativo.

Aportar "certidumbre"

Eso sí, el jefe del Ejecutivo autonómico ha aclarado que no todos esos puestos de trabajo serán de nueva creación, sino que llegarán para "cubrir otras plazas que van desapareciendo o las de personas que van jubilándose", tratando de devolver la "certidumbre" al sistema y al colectivo de empleados públicos de Castilla-La Mancha.

García-Page, frente a estas políticas, ha recordado que "Cospedal despidió a 800 sanitarios en Albacete y a más de 500 en Cuenca", mientras que su gobierno sigue apostando por la contratación pública. "No buscamos que resuelva el problema del paro, pero la función pública también ayuda a la competitividad del país. Una sociedad más sana supone un país más competitivo", ha explicado.

Por último, ha asegurado que Castilla-La Mancha tiene la necesidad de seguir fortaleciendo su sanidad y su educación porque "muchos" de los habitantes que están saliendo de la Comunidad de Madrid -les ha cifrado en 300.000 durante la última década- "porque allí es difícil vivir en términos económicos" residen ahora en provincias como Guadalajara o Toledo.

"Toda la gente que se está viviendo no utiliza centros concertados ni clínicas privadas; viene al servicio público. A mí me interesa que se abran clínicas privadas, pero solo se abren cuando hay negocio. En Castilla-La Mancha, o lo hacemos público o no hay sanidad", ha dicho refiriéndose a que es una región con una densidad muy baja de población en la que se hace necesario "empujar más fuerte" desde lo público para garantizar los servicios esenciales.

Otros anuncios

En el mismo foro, sobre la situación de sequía que tiene en jaque a los agricultores de Castilla-La Mancha, que solicitan ayudas urgentes para compensar la merma o la pérdida de sus cosechas, el presidente ha anunciado que este viernes viajará a Bruselas. Allí mantendrá reuniones en el Parlamento Europeo "para pedir que nos permitan flexibilizar algunas de las condiciones de la nueva PAC, de manera que en tiempo como este podamos ser un poco más generosos en la nueva normativa".

García-Page también ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado "la obra para el Centro de Salud 3 de Albacete".

