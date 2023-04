Page ve "imposible" que Núñez no conociera el cobro por kilometraje: "Hay que firmar papeles"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado este lunes que "no es posible" que el líder regional del Partido Popular, Paco Núñez, no conociera el cobro de gastos por kilometraje percibido a lo largo de toda la legislatura, ya que "para obtener esas dietas se tienen que firmar documentos".

Según una información publicada por El Mundo el pasado viernes, el presidente de los 'populares' -en su condición de diputado en las Cortes regionales- habría recibido 14.560 euros en concepto de locomoción por asistencia a plenos, a pesar de que dispone de coche oficial y que, además, reside en Toledo desde inicios de 2023 y no en Almansa (Albacete), como comunicó al inicio de la legislatura.

Sin embargo, Núñez achacaba estos hechos a un "error administrativo" y, en un escrito remitido al presidente del Parlamento autonómico, afirmaba que no había sido conocedor "en ningún momento" del domicilio utilizado para determinar estos gastos y aseguraba que, por su parte, "nunca hubo mala fe".

[Núñez achaca a un error administrativo sus gastos en las Cortes y el PSOE dice que es "inmoral"]

Por ello, y tras "haber detectado el error", solicitaba a las Cortes que emitiesen el documento de liquidación oportuno para "poder regularizar las cantidades percibidas" y que, para agilizar el procedimiento, se descontase de su nómina de parlamentario las cantidades oportunas.

"Para obtener dietas hay que firmar papeles"

En una entrevista concedida a 'Herrera en COPE' y preguntado sobre si le convencen estas explicaciones de Núñez, García-Page ha asegurado que "obviamente no, no es posible".

"Puede ser que alguien diga que no sabe lo que ingresa o que no estás pendiente de la cuenta corriente todos los días, pero es que para poder obtener dietas de kilometraje se tienen que firmar papeles y documentos donde se pide que se libre porque se ha ejecutado tal gasto", ha dicho.

En este sentido, el presidente castellano-manchego ha puesto como ejemplo que él utiliza coche oficial, al igual que "muchos otros servidores públicos", y ha señalado que "lo que no se me pasaría nunca por la cabeza es, además, cobrar dietas". "No hay quien pueda explicarlo", ha agregado.

Núñez: "Quieren crear un bulo de corrupción"

Por su parte, en una entrevista para esRadio, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha insistido en que en cuanto tuvo conocimiento de que había una situación de irregularidad, puso un escrito al presidente del Parlamento autonómico para que le dijeran cómo podía subsanarlo y devolver la cantidad indebidamente cobrada.

Además, ha añadido que "no se trata de grandes sumas de dinero", ya que "hay plenos en los que la locomoción es cero y plenos en los que es de 160 o 240 euros", al tiempo que ha precisado que "son 98 plenos y no 200 como se apunta".



"No voy a permitir que el PSOE quiera generar falsas noticias con cantidades que son erróneas cuando no falsas y quiera crear un gran bulo de corrupción inexistente", ha afirmado Núñez, para quien, con esa actitud, "se hace daño a la política y a los miles de políticos honestos que existen".



A su juicio, el PSOE "quiere generar una cortina de humo para tapar su ineficacia de gestión". "A mí las Cortes no me han especificado nada, he sido yo el que ha conocido el error y he notificado que lo subsanen. Y aquí paz y después gloria", ha zanjado.



