Los agricultores de Castilla-La Mancha recurren los planes hidrológicos: "Nos abocan a la ruina"

Asaja y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, junto a diversas comunidades y asociaciones de usuarios de aguas, han recurrido este lunes ante el Tribunal Supremo la aprobación del real decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos en las demarcaciones del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y en la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.



Así lo han dado a conocer en una rueda de prensa en Ciudad Real, donde han informado de la presentación de este recurso contra el decreto en el que se aprueba la revisión de estos planes que -según han denunciado- "limitan la capacidad productiva y abocan al sector agroalimentario a la ruina al dejarlo sin herramientas para desarrollar una agricultura competitiva".

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el director general de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, han explicado que el recurso se ha presentado por dos motivos, uno "por responsabilidad" y otro por "coherencia". "No podemos dejar a nuestros agricultores solos en este momento y teníamos que llevarlo hasta las últimas consecuencias", han señalado.

"Ahondan en medidas fracasadas"

Ambos dirigentes, que han estado acompañados por el vicepresidente primero de la organización agraria, Florencio Rodríguez, y el vicepresidente de Cooperativas, Julio Bacete, además de otros responsables de las organizaciones y comunidades de regantes, han señalado que esta planificación "no ha tenido en cuenta las alegaciones que presentamos ante las Confederaciones Hidrográficas encaminadas a un uso más eficiente del agua y a atender todas las demandas legítimas, como la continuidad de las actividades agropecuarias".

En este sentido, han criticado que "los planes hidrológicos ahondan en medidas fracasadas, como los recortes de dotaciones, las sanciones, multas y limitaciones que hacen inviables las explotaciones agrarias y asfixia al regadío".

Bases "incorrectas" y "erróneas"

Para el director de Cooperativas Agroalimentarias, "los planes hidrológicos, tal y como han salido publicados, prácticamente dejan el sector agrario en una situación muy precaria al limitar las posibilidades de riego a los agricultores que tienen derechos de riego, además de impedir el acceso a nuevos agricultores al regadío y a los más jóvenes".



Además, según ha explicado, "se han construido sobre unas bases que son incorrectas, erróneas", puesto que, ha insistido, "no se dispone de estudios lo suficientemente rigurosos para analizar, por ejemplo, el potencial de las aguas subterráneas".



"Creemos que hay una serie de razones técnicas que nos llevan a la conclusión de que estos planes habría que recurrirlos y que teníamos que defender los intereses de nuestra gente, hasta llegar a las últimas consecuencias, la instancia judicial", ha señalado.

"Queremos regar lo que producimos"

Por su parte, el presidente de Asaja ha lamentado que "algunos miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha vendieran esto como un éxito, de todos los éxitos mundiales, cuando nadie lo ha visto así".

Para el líder de la patronal agraria en la región, los agricultores van a tratar de llegar "hasta el final, cueste lo que cueste, para recuperar la posibilidad de poder regar lo que producimos, porque el futuro sin agua no existe, ya no existe, y no va a existir". Además, ha apuntado que las restricciones que establecen los planes hidrológicos "van encaminadas a coartar la libertad de poder regar a los agricultores", lo que no pueden consentir.

