Ambiente de euforia del Partido Popular este domingo en Guadalajara durante la presentación del programa marco nacional de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo con la presencia del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente regional y candidato a la Presencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. El acto, celebrado en un hotel de la capital guadalajareña ante la presencia de numerosos dirigentes nacionales y autonómicos del PP, ha servido para la puesta de largo ante un millar de asistentes del programa electoral que servirá de base para los candidatos populares en toda España, así como para el arranque oficial de la precampaña de Paco Núñez en su carrera por desbancar al socialista Emiliano García-Page del poder en la Junta.

En su discurso en la clausura del acto, Paco Núñez ha dejado clara una idea central que probablemente apunta a Vox y al distanciamiento que el PP está marcando abiertamente con el partido de Santiago Abascal tras la moción de censura: “Pretendo firmar un contrato con la sociedad. Será un contrato con los castellano-manchegos, porque tengo el firme compromiso de gobernar en coalición con ellos”, ha dicho Paco Núñez, insistiendo en “poner en marcha" sus propuestas en cuanto llegue "al Gobierno de Castilla-La Mancha", “Y no me olvidaré de seguir escuchando a mis paisanos y compartiendo propuestas con ellos”, ha dejado claro el líder castellano-manchego del PP después de la ruptura de Isabel Díaz Ayuso con Vox en la Comunidad de Madrid y el apoyo del propio Feijóo a la líder madrileña.

En este sentido, Núñez se ha comprometido a no ceder "por el poder" y a no aceptar "chantajes" de aquellos que pretendan "someter" el pensamiento, la voluntad o la ideología del PP. "Tenemos claro que no aceptaremos chantajes ni de unos ni de otros, que pretenda someter nuestro pensamiento, voluntad o ideología. No cederemos por el poder", ha afirmado el líder del PP castellano-manchego, en lo que se ha interpretado como un mensaje dirigido tanto a Vox como al PSOE.

Paco Núñez, durante su intervención en Guadalajara

Este mensaje del llamado "gobierno de coalición con los castellano-manchegos" lanzado este domingo por Núñez apunta también claramente a frenar la intensa presión que realiza desde hace meses el PSOE de Castilla-La Mancha y que se ha intensificado tras la ruptura de Ayuso con Vox. Quitándose lastre de encima, el candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha ha lanzado ese guiño a los castellano-manchegos y ha querido romper el eslogan socialista de que el 28 de mayo sólo hay dos alternativas en la región: "O Page o una coalición del PP con Vox". Para Núñez, la opción más viable es "un cambio sereno en Castilla-La Mancha" de la mano del Partido Popular: "Vamos a cambiar esta tierra cambiando al gobierno, un gobierno sereno, tranquilo y desde el rigor", ha dicho el líder regional del PP en presencia de Feijóo y la cúpula nacional y regional de su partido.

Mejorar Castilla-La Mancha

Núñez cree que es posible "mejorar las oportunidades de los castellano-manchegos" y hacerlo, además, con el proyecto del PP, "un proyecto riguroso que sólo piensa en Castilla-La Mancha" y que quiere convertir a la región en una de las "principales" de Europa. Para ello, ha dicho el presidente regional de los populares, "cuento con el mejor aliando, el PP, y con los mejores dirigentes", dejando claro a la vez que el 28 de mayo será el "primer paso para expulsar" a Pedro Sánchez y sus socios del Gobierno central. "Nuestra opción es ganar en todos los ayuntamientos y comunidades autónomas para iniciar el cambio de la regeneración democrática", ha agregado el líder regional 'popular', quien ha contemplado que el camino es "para ganar a Pedro Sánchez lo primero es ganar a Emiliano García-Page", del que ha criticado sus "21 años de inercia" en la Junta de Castilla-La Mancha.

Nuñez ha reivindicado la clara posición municipalista, autonomista y europeísta del PP, "un partido de gobierno, de mayoría y que mejor defiende los intereses de nuestra gente", y con un líder como Feijóo del que ha dicho que tiene "los pies en el suelo" y "mira al futuro con una fe inquebrantable en España", por lo que es "el futuro presidente".

Presentación del programa marco nacional del PP en Guadalajara

Por otro lado, Núñez ha avanzado que en los próximos días presentará su programa, que se ha comprometido a cumplir en el objetivo de mejorar la situación de la región que "no ha progresado lo que debería en estos 40 años, gobernados mayoritariamente por el PSOE". En este sentido, ha añadido que entre sus propuestas figuran "el romper las barreras burocráticas desarrollando una nueva ley para eliminar las trabas burocráticas para Pymes y autónomos" o, también, agilizar la normativa administrativa, recuperar la carrera profesional para los sanitarios y apostar por la digitalización. "Tenemos un equipo listo y formado para gobernar", ha dicho Núñez, situando también la economía, la sanidad, el empleo, los servicios sociales y la eliminación de los altos niveles pobreza entre sus principales objetivos.

Guarinos en Guadalajara

Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía de Guadalajara capital, Ana Guarinos, ha manifestado que aspirar a ser regidora de la capital es "un inmenso honor y gran reto, con una grandísima responsabilidad y con un objetivo claro de servir a la ciudad de Guadalajara y mejorar la calidad de vida de sus vecinos" y ha confirmado tener "la energía y ganas suficientes" para lograrlo.

"Aquí hay ganas de trabajar, de esfuerzo y de cambio, y tenemos el mejor equipo y mejor proyecto", ha agregado Guarinos, quien ha tachado al actual Ejecutivo autonómico de "complaciente y conformista" y ha concluido: "Vamos a llenar las urnas de votos de cambio y haremos presidente de la región a Paco Núñez porque Castilla-La Mancha lo merece y necesita".

Durante su intervención, Guarinos ha tenido un especial recuerdo para los que fueron alcaldes del PP en Guadalajara como Antonio Román y José María Bris Gallego, presentes en el acto.

Alberto Núñez Feijóo, este domingo durante su intervención en Guadalajara

Feijóo, De la Serna y Fúnez

En el acto también han intervenido, además de Feijóo, el exministro y coordinador del programa marco del PP, Íñigo de la Serna, y la senadora ciudadrealeña Carmen Fúnez, que han expresado el compromiso de que los populares llegan al 28 de mayo con la firma intención de "frenar el deterioro económico" de España, además de devolver la dignidad a las instituciones.

De la Serna ha asegurado que las medidas del PP se pueden aplicar en toda España porque en este partido no son "rehenes de los que quieren romper España" ni de los "populistas que están empeñados en borrar la neutralidad de las instituciones y la independencia de sus órganos de gobierno".

Por su parte, Carmen Fúnez ha señalado que, en línea con lo que les pidió Feijóo, es un programa "coherente" a los principios del PP y que "respira verdad", algo que ve "necesario" en la sociedad actual. Además ha dicho que es un programa "abierto" y que está marcado por el "respeto" a la persona y las instituciones, que es el "gran déficit de Pedro Sánchez".

Finalmente, Feijóo ha cerrado el acto denunciando una "pinza surrealista" de PSOE y Vox contra el Partido Popular y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer "destruir a la oposición". Dicho esto, se ha comprometido a empezar a partir de las elecciones de mayo la "reconstrucción" de una España "económicamente estancada" en la que han sido "debilitadas" las instituciones.

Sigue los temas que te interesan