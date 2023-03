El cantautor Joan Manuel Serrat ha recibido este jueves el premio Abogados de Atocha de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha. Se trata de un galardón que ha recibido reivindicando más libertad. "Es un derecho humano básico y parece mentira lo que cuesta defenderla.

Según Europa Press, el acto de entrega se ha celebrado en el Centro Cultural San Marcos de Toledo, donde Serrat ha definido la libertado como "el derecho de las personas para elegir su propia forma de actuar, un derecho humano básico que no se regala, una conquista que hay que defender con uñas y dientes".

"Hay que estar atentos y dispuestos para pelearla si no queremos retroceder. Es de todos, para todos. Lucha por la libertad a través de la profesión ha sido sencillamente actuar en defensa propia, no tiene mayor mérito. Al concederme este premio me estáis reconociendo como a uno de los vuestros".

Entrega del premio Abogados de Atocha a Serrat. Foto: Óscar Huertas.

Unai Sordo sobre la moción de censura y Serrat

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha atendido a los medios antes del acto y ha hablado de "una semana marcada políticamente por la moción de censura en la que se han vivido grotescas expresiones de la mano de figuras deterioradas", en una clara alusión a Ramón Tamames.

"Ahora se erigen en defensores de una Constitución por la que lucharon CCOO y los partidos que entonces fueron ilegales".

Asimismo, ha recordado cómo el asesinato de los compañeros en un despacho laboralista fue "un hito" para comprender cómo llegó la transición y cómo los trabajadores se opusieron a la represión. "Siempre que rememoramos a algún protagonista de la historia de España lo hacemos con la máxima expresión. Es seguramente el premio más emotivo del sindicato".

Unai Sordo, secretario general de CCOO. Foto: Óscar Huertas.

"Entregar este premio a Serrat es entregárselo a un hombre parte de la esencia de la historia de España en el último medio siglo, ya que además de un cantautor que cantó a la democracia y que musicó muchos de los mejores poemas de los mejores poetas españoles, es una persona entrañable.

De la Rosa sobre Serrat

De su lado, el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha expresado que este día es "muy importante" por el reconocimiento expreso a los abogados de Atocha, "hombres y mujeres asesinados y que contribuyeron a terminar con una dictadura que se negaba a desaparecer de este país".

"Cada año desde hace más de 20 se celebra este acto, hoy desde San Marcos, con el inmenso honor de entregar el reconocimiento a Joan Manuel Serrat".

Paco de la Rosa, secretario general de CCOO Castilla-La Mancha. Foto: Óscar Huertas.

En este sentido, De la Rosa ha mostrado su admiración por un artista que "le ha cantado prácticamente a todo, empezando por la libertad, que no se parece al término que algunos partidos quieren utilizar".

Banda sonora de la "autoestima colectiva"

El presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, también ha participado en el acto. Ha elogiado la figura y trayectoria de Joan Manuel Serrat, por ser el autor de "la banda sonora de la autoestima colectiva y de la historia reciente de este país".

"Las cosas que realmente se valoran en España son la democracia, la Constitución y la libertad, y aunque no todo el mundo la buscó de la misma manera, la disfrutan todos".

Asimismo, ha expresado que este premio contribuye a mantener viva la memoria de los abogados de Atocha brutalmente asesinados hace 46 años. "Los asesinos no se salieron con la suya, con la convulsión que querían generar en una España que estaba amaneciendo a la libertad".

Por último, el presidente ha aprovechado la presencia de los responsables de CCOO para agradecerles la capacidad de "negociación y de llegar a acuerdos". "Para poder pactar, primero hay que querer, segundo, hay que discrepar. Lo fácil es la bronca, lo difícil es negociar".

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Foto: Óscar Huertas.

Isabel Rodríguez, presente en el acto

Según EFE, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también ha acudido al acto, donde ha querido lanzar un mensaje de "gratitud" a los abogados de Atocha porque "gracias a ellos, otros nacimos en democracia".

Isabel Rodríguez, ministra y portavoz del Gobierno de España. Foto: Óscar Huertas.

No ha querido olvidarse del premiado Serrat, "porque gracias a sus letras y canciones los que no vivieron esos tiempos pueden tener conciencia social".

Milagros Tolón valora el compromiso de Serrat

Por último, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha destacado que Serrat es "una figura influyente en la música y en el país durante décadas, ya que más allá de su talento musical ha sido una voz comprometida con los valores más nobles de la humanidad y una persona que ha luchado por la libertad y la justicia a través de sus letras".

"Has cantado a los grandes anhelos, a las grandes pasiones y a las grandes emociones del ser humano. Pero también a las pequeñas cosas, esas que perduran olvidadas detrás de una puerta, escondidas en lo más profundo del corazón y que la nostalgia nos hace revivir".

Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo. Foto: Óscar Huertas.

De vez en cuando la vida nos besa en la boca y nos hace regalos como la presencia del eterno Serrat en nuestra ciudad. Hoy Toledo está más cerca del Mediterráneo con este genio a quien agradeceremos siempre su música y ser parte de nuestra memoria sentimental y de nuestras vidas. pic.twitter.com/tBvE89poO5 — Milagros Tolón (@milagrostolon) March 23, 2023

