El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Abogados de Atocha 2023

El cantautor Joan Manuel Serrat recibirá el próximo 23 de marzo el Premio Abogados de Atocha en el Centro Cultural San Marcos de Toledo. Tal y como informa Europa Press, recibirá el galardón por "ser un elemento fundamental de la transición española y encarnar con su con su actividad, creación y compromiso los valores de los abogados laboralistas asesinados en 1977".

Así lo han anunciado este jueves en rueda de prensa el presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CCOO Castilla-La Mancha, Antonio Arrogante, y el secretario de Organización de CCOO en la región, Javier Ortega.

En este sentido, ha recordado que este premio internacional distingue a aquellas personas o instituciones que han destacado en la defensa de los derechos humanos y en la lucha por la libertad.

El cantautor catalán recogerá el testigo de la organización humanitaria Open Arms, última galardonada con el premio, el pasado año 2022.

"Ha sufrido exilio, actuaciones del Tribunal de Orden Público, insultos y descalificaciones de la derecha y la ultraderecha, pero ha sido un referente porque ha creado mucha belleza", ha destacado Arrogante.

Asimismo, ha puesto en valor que no dudó en pronunciarse contra los asesinatos del franquismo, algo que le costó exilio. "La figura de Joan Manuel Serrat es absolutamente paralela a la lucha por la libertad en este país, y es un referente y un canto de esperanza para miles de personas jóvenes y no tan jóvenes que veían en él el reflejo a lo que aspirábamos. Estábamos en deuda con él y el sindicato no podía hacer otra cosa que entregarle el Premio Abogados de Atocha".

Banda sonora de los cambios del país

Tras su debut en solitario en 1964, Serrat no ha dejado de escribir canciones, grabar discos y hacer giras en los más variados formatos, alternando su condición de cantautor con la eficaz musicalización de poemas de autores como Antonio Machado, Miguel Hernández y Mario Benedetti.

Tras más de una treintena de discos, el pasado año se despidió de los escenarios con su gira 'El vicio de cantar', poniendo el colofón a una trayectoria poniendo banda sonora a las transformaciones de España.

