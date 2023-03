Juan Ramón Amores, el alcalde manchego con ELA, quiere seguir cuatro años más

Juan Ramón Amores, el alcalde castellano-manchego que padece ELA, ha confirmado que en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo optará a la reelección para seguir durante cuatro años más al frente del Ayuntamiento de La Roda (Albacete).

"Os digo que tengo fuerzas, tengo ganas, mucha ilusión, proyecto y un equipo increíble", ha asegurado Amores, pese a la grave enfermedad neurodegenerativa que padece, durante la Asamblea Local Extraordinaria del PSOE de La Roda, formación de la que también es secretario general.

Amores, ante un importante número de compañeros, ha añadido: "Llevaba varios días con una auténtica batería de preguntas de vecinos y vecinas sobre cuál sería mi futuro, incluso algún que otro empresario importante me ha llamado para animarme a seguir cambiando La Roda".

Amores, en el centro junto a un niño, en la Casa del Pueblo del PSOE de La Roda.

"Yo siempre he dicho que si mis fuerzas me acompañan estaré a disposición del PSOE", ha dicho el alcalde rodense ante el aplauso de todos los presentes, a quienes ha prometido: "Me dejaré hasta la última gota de fuerza y de sudor por La Roda y, por supuesto, por su gente".

Juan Ramón Amores también ha confirmado que la actual teniente de alcalde, Ana Isabel Estarlich, volverá a formar parte de la candidatura del PSOE en La Roda pese a que en los últimos días se ha conocido que participará en un proceso selectivo para cubrir dos plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento pese a que ha sido convocado por el equipo de gobierno al que ella misma pertenece.

"Volverá a acompañarme en la lista para las próximas elecciones", ha aclarado el alcalde, que ha calificado que la polémica no es más que un "ataque injustificado e injusto".

"Espectacular cambio"

Por su parte, la vicesecretaria de la ejecutiva provincial del PSOE de Albacete, Josefina Navarrete, ha reconocido "el espectacular cambio que ha tenido La Roda", a la que "se le ha dado en estos últimos años la vuelta como a un calcetín, algo que nos sirve de ejemplo al resto de poblaciones".

Además, ha advertido que los socialistas "no perdemos la cercanía con las personas y gobernamos para lograr el bien de la gente, que no es lo mismo que gobernar para la gente de bien".

Sigue los temas que te interesan