Paco Núñez promete activar un bono descuento para hacer turismo por Castilla-La Mancha

Las familias numerosas, los jóvenes y los mayores de 65 años recibirán un bono descuento para hacer turismo por Castilla-La Mancha si el candidato del Partido Popular, Paco Núñez, llega a ser presidente de la Junta de Comunidades después de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

Esta es solo una de las medidas de impulso turístico que ha avanzado el propio Núñez en la clausura del "Foro Soluciones" sobre turismo, organizado por su partido, que ha tenido lugar este viernes en Huete (Cuenca).

Durante esa cita, el líder del PP de Castilla-La Mancha ha anunciado que una de sus primeras decisiones como presidente de la Junta de Comunidades será poner en marcha un Comité de Turismo en el que estarán englobados todos los promotores turísticos públicos y privados y escuchará a todos los agentes del sector.

Participantes en el Foro Soluciones sobre Turismo.

"Uniremos los esfuerzos, buscaremos captación de fondos europeos y fondos de modernización y pondremos en marcha una estrategia de turismo 2023-2033 que desarrollará el turismo como un eje de crecimiento para Castilla-La Mancha de la mano del sector y de los profesionales", ha explicado Núñez.

En el marco de ese Comité de Turismo, el Gobierno de Castilla-La Mancha liderado por el PP propondría una bajada de impuestos o el aplazamiento de ciertos impuestos, la simplificación burocrática a la hora de recibir ayudas, un programa de formación y empleo para la actividad turística para personas desempleadas, un protocolo de guías turísticos oficiales para acabar con el intrusismo y el citado bono descuento para distintos colectivos, entre otras medidas.

Para Paco Núñez, el turismo "hay que tomarlo en serio" porque "también es orgullo, también es sentimiento, y Castilla-La Mancha necesita crecimiento económico y necesita presumir de lo suyo".

Además, ha señalado que hoy por hoy los datos de turismo en Castilla-La Mancha son "vergonzantes" y que, cuando se comparan con Castilla y León y con Extremadura, "comprobamos" cómo estas dos autonomías están muy avanzadas respecto a la nuestra.

Centenario de la Catedral de Toledo

Por último, el candidato del PP ha denunciado que, pese a que en el año 2026 se cumple el octavo centenario de la construcción de la Catedral de Toledo, el Gobierno de Emiliano García-Page no ha preparado nada para conmemorarlo. "No sé si no ha hecho nada porque sabe que en esa fecha no va a gobernar o porque su estrategia le hace incapaz de planificar", ha añadido.

Pero ha anunciado que, para la "tranquilidad de Toledo", el octavo centenario de la Catedral "se celebrará de la mano de la Iglesia y del sector turístico y lo planificará un Gobierno del Partido Popular".

