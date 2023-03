García-Page mantiene las distancias con Pedro Sánchez y no acude al Comité Federal del PSOE

Cuestiones personales. Es lo que ha alegado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para no acudir este sábado en Madrid al Comité Federal en el que el PSOE ha ratificado las listas electorales con vistas a los comicios autonómicos y municipales del próximo 28 de mayo.

No obstante, según se ha trasladado desde el entorno del presidente castellano-manchego a EL ESPAÑOL, García-Page no tiene previsto ningún tipo de acto con Pedro Sánchez y nadie se ha puesto en contacto con ellos, de momento, para hacerlo en un futuro próximo.

En un momento en el que se juega su futuro político, el barón castellano-manchego sigue manteniendo las distancias con el líder de su partido e inquilino de la Moncloa, sin haber escondido nunca que no está de acuerdo con muchas de sus decisiones.

Este mismo jueves, García-Page recibió en las Cortes de Castilla-La Mancha al periodista Ángel Expósito, director de "La Linterna" de la Cope, y aseguró que lo que más le molesta del Gobierno de Sánchez y "lo peor que ha hecho es callarse por responsabilidad muchas de las cosas que los ciudadanos deberían saber de algunos socios", una referencia directa a Podemos y a la ley del "sólo sí es sí" promovida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, en medio del escándalo por las rebajas de penas y las excarcelaciones.

Para García-Page, el PSOE, "en un ejercicio de enorme responsabilidad", está "tragando mucho sapos" y eso supone, a su juicio, "un máster de paciencia impresionante" pero también su "punto de temeridad". "No creo que concilie bien el sueño el presidente del Gobierno", ha apuntado el presidente de Castilla-La Mancha con relación a las tensiones de la coalición.

Otras ausencias

Al Comité Federal de este sábado tampoco han acudido otros dos presidentes autonómicos críticos con Pedro Sánchez, como el aragonés Javier Lambán y el valenciano Ximo Puig. Mientras que el primero también ha acusado motivos de agenda personal para no acudir a la cita, el segundo ha preferido volcarse en la celebración de la festividad de las Fallas. Tampoco ha estado la balear Francina Armengol.

No es el primer plantón que Sánchez recibe recientemente por parte de sus barones regionales. De hecho, el pasado mes de noviembre, ni Page ni Lambán acudieron a su estreno como presidente de la Internacional Socialista. No son pocos los líderes regionales que temen ver mermados el 28-M sus respectivos caladeros de votos debido a la imagen que transmite el PSOE a nivel nacional.

Cristina Maestre en representación

En representación del PSOE de Castilla-La Mancha ha asistido al Comité Federal del PSOE la vicesecretaria general de los socialistas castellano-manchegos y eurodiputada, Cristina Maestre, que en declaraciones a los periodistas ha afirmado: "A pesar de las dificultades que hemos tenido en esta legislatura, que ha sido muy complicada, hemos cumplido con el programa electoral y también con los retos y los desafíos que se ha encontrado el presidente García-Page".

Ante las próximas elecciones del 28 de mayo, la dirigente socialista ha explicado que "vamos a estar en el terreno, vamos a hablar con muchísima gente, a explicar gestión y también, ante todo, a explicar lo que queremos hacer en los próximos años, porque esto no termina al final de la legislatura, sino que continúa con la cantidad de proyectos que tenemos".

Maestre ha señalado que "los ciudadanos necesitan gobiernos que estén centrados, como el de Emiliano García-Page, que den certidumbres en tiempos de complejidad y que estén siempre cerca y disponibles, como lo demuestra Emiliano García-Page, que durante todos estos años se ha caracterizado por la claridad, la honestidad, la cercanía y, ante todo, la buena gestión".

El PP habla de "cobardía"

De su lado, la secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha calificado de "cobardía" la ausencia de Emiliano García-Page, al que ha acusado de no atreverse a decirle "a la cara" a Pedro Sánchez lo que luego declara ante los medios de comunicación.

Carolina Agudo, a la derecha, en Tamajón (Guadalajara).

Durante una visita a Tamajón (Guadalajara), Agudo ha asegurado que esta hubiera sido una buena oportunidad para que García-Page "plantara cara" a Pedro Sánchez y le exigiera "que todo el socialismo pidiera perdón por la aprobación de la chapuza de la ley del 'solo sí es sí'", que ya ha rebajado la pena a más de 800 agresores sexuales en el país.

Agudo, en la misma línea, ha afirmado que García-Page "es un presidente cobarde, que no planta cara a Sánchez" en un momento "tan importante" en el que los españoles "necesitan saber qué diputados hay involucrados en el caso del 'Tito Berni' y por qué el PSOE no deroga la ley del 'sólo sí es sí', que ya ha dejado en la calle a un violador en Castilla-La Mancha".

Por último, según la número dos del PP castellano-manchego, García-Page no ha acudido a un acto que le ha ratificado como candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha bajo las siglas del PSOE, algo que a su juicio demuestra que "no quería ser candidato porque no tiene ganas de seguir al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha".

